Psychiatrie Krediterhöhung für Forensikstation: Mehr Geld fordern und gleichzeitig die Hausaufgaben nicht machen gehe gar nicht, kritisiert die SVP die St.Galler Regierung Die Forensikstation auf dem Areal der psychiatrischen Klinik Wil wird deutlich teurer. Gleichzeitig ist der vom Kantonsparlament geforderte Strategiebericht zur Entwicklung des Klinikareals noch immer ausstehend. Das missfällt der SVP-Fraktion. Doch nicht nur. Das Parlament zwingt die Regierung zu raschen Antworten.

Areal der Psychiatrie Nord in Wil. Bild: Hans Suter

Der SVP-Fraktion stösst die neue Nachricht der Regierung sauer auf. Der Grund: Das Kantonsparlament fordert schon länger eine umfassende Strategie zur Entwicklung des Areals der Klinik Wil. Vor drei Jahren - als es den Bau der Forensikstation bewilligte - habe die Regierung klipp und klar versprochen: Es werde keine weiteren Bauprojekte geben, bevor dem Parlament nicht die Arealentwicklung vorliege. Diese fehle heute noch immer - und nun komme die Regierung mit der Nachricht, die Forensikstation benötige mehr Fläche und mehr Geld. «Nun haben wir die fast schon schizophren wirkende Situation, dass die Regierung mehr Geld für die Forensikstation braucht und gleichzeitig eine Fristverlängerung für die Ausarbeitung der Arealstrategie beantragt», moniert die SVP-Fraktion. Die Abmachung sei klar gewesen: Es würden keine Gelder gesprochen, bevor die Strategie nicht vorliege.

«Wir sind nicht gegen die Errichtung dieser Station. Aber es braucht eine Gesamtstrategie», hielt SVP-Kantonsrat Markus Bonderer diese Woche in der Session des Kantonsparlaments fest. Die Frage, ob nicht zuerst über die Arealstrategie entschieden werden müsse, sei berechtigt, schliessen sich ihm Vertreterinnen und Vertreter von CVP, FDP und SP an. Und so kam es, dass die Regierung über Nacht Fragen des Parlaments beantworten musste.

Parlament entscheidet im Herbst

Die Regierung betont, das eine habe mit dem andern nichts zu tun: «Die zusätzlichen Gelder für die Forensikstation haben mit der Arealstrategie keinen unmittelbaren Zusammenhang.» Es sei auch nicht so, dass sie diese gezielt nicht vorantreibe. Die Areale der psychiatrischen Kliniken in Wil und Pfäfers gehörten zu den bedeutendsten im Eigentum des Kantons. Sie verspricht den Bericht zur Arealentwicklung für nächstes Jahr und bittet das Parlament, die Kreditaufstockung für die Forensikstation nicht hinauszuzögern. Ob ihr das Parlament folgt, zeigt sich in der Septembersession. Dann steht die Bewilligung des Nachtragskredits an.

Bald zu viele Plätze?

Doch weshalb kommt es überhaupt zu dieser Verteuerung? Die Regierung begründet die Mehrkosten mit erhöhten Sicherheitsanforderungen - und als Folge würde auch mehr Fläche benötigt. Neu kostet die Forensikstation 20 Millionen Franken. Der Bund beteiligt sich an den Kosten, der Kanton muss 14 Millionen leisten.

Der Neubau für die Forensikstation soll im 2024 bezogen werden können. Der Zeitdruck sei hoch, die dringend erforderlichen, gesicherten forensischen Klinikplätze bereitzustellen. Solche Plätze für psychisch kranke Straftäterinnen und Straftäter oder für Personen, die in der Haft schwere psychischen Störungen entwickelten, fehlten heute im Kanton St.Gallen, aber auch insgesamt im Ostschweizer Strafvollzugskonkordat.

In Wil entstehen 19 Plätze, in der Klinik in Münsterlingen ist bereits eine Station mit 19 Betten im Bau und im zürcherischen Rheinau sind in der forensischen Psychiatrie 39 neue Betten geplant. Dies führe «zu einem Überangebot», zitierte die SonntagsZeitung in ihrer jüngsten Ausgabe aus dem Planungsbericht des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Innerschweiz. Dem widerspricht Joe Keel, Sekretär des Ostschweizer Strafvollzugskonkordats: «Es bestehen Wartezeiten für die Einweisung in gesicherte psychiatrisch-forensische Kliniken.» Deshalb müssten die geplanten Projekte bald realisiert werden.