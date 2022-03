Kino Patricia Highsmith war Antisemitin: Das «Kinok» in St.Gallen widmet den Verfilmungen ihrer Krimis trotzdem einen ganzen Monat Mit der Kontroverse um die 1995 verstorbene Krimiautorin wird einmal mehr die Diskussion über die Frage entfacht: Kann man die Werke von Künstlerinnen und Künstlern bewundern, während man gleichzeitig deren moralische Haltung verurteilt?

Sandra Meier ist die Leiterin des «Kinok» in der Lokremise St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Läuft man derzeit durch St.Gallen, blickt einem auf zahlreichen Plakatsäulen eine junge Frau in weissem T-Shirt auf violettem Hintergrund entgegen. Daneben steht in Grossbuchstaben «Patricia Highsmith». Das St.Galler Programmkino Kinok wirbt damit für sein neues Programm «The Talented Ms. Highsmith» – die talentierte Frau Highsmith. Den ganzen Monat März widmet sich das Kino in der Lokremise der 1995 verstorbenen US-amerikanischen Krimiautorin, deren Bücher von Grössen wie Alfred Hitchcock verfilmt wurden.

So sehen die Plakate aus, die derzeit für das «Kinok»-Programm «The Talented Ms. Highsmith» in St.Gallen werben. Bild: «Kinok»

«Anlass für den Fokus auf die Autorin ist der neue Kinofilm ‹Loving Highsmith› von Eva Vitija», sagt «Kinok»-Leiterin Sandra Meier. Die Schweizer Regisseurin hat anhand der Tagebücher Highsmiths und durch Gespräche mit ihren ehemaligen Partnerinnen versucht, ihr komplexes Beziehungsleben zu verstehen.

Highsmiths verharmloste den Holocaust

Patricia Highsmith steht jedoch seit der Veröffentlichung ihrer Notiz- und Tagebücher im Oktober stark in der Kritik. Wie die «NZZ am Sonntag» kurz nach deren überarbeiteten Veröffentlichung thematisierte, finden sich in den Originalen zahlreiche Passagen, in denen sich Patricia Highsmith rassistisch und antisemitistisch äussert. So spricht sie an einer Stelle etwa nicht vom «Holocaust», sondern vom «Semicaust», weil es den Nazis nicht gelungen sei, die angestrebten zwölf Millionen Juden zu ermorden, sondern «nur» sechs Millionen getötet wurden.

Diese «kritischen» Passagen wurden durch den Diogenes-Verlag bei der Veröffentlichung entweder gestrichen oder durch entschärfte Ausdrücke ersetzt. Aus «Diese widerlichen Juden!» wurde so beispielsweise einfach «Furchtbar!».

Platz für differenzierte Diskussionen soll es geben

«Wir widmen uns nicht in erster Linie der Autorin als Person, sondern vor allem ihren Romanverfilmungen», erklärt Meier die Beweggründe des «Kinok» für sein März-Programm und macht geltend, dass eine Abgrenzung der Filme zur Autorin möglich sein muss, denn:

«Es macht keinen Sinn, wenn man die Werke der Künstlerin nicht mehr zeigen kann. Das wäre Zensur.»

Ein Werk gehe über die Person, die es geschaffen habe, hinaus, und müsse auch unabhängig von ihr betrachtet werden können. Das dürfe aber natürlich keine differenzierte Diskussion ausschliessen. «Im ‹Kinok› sehen wir uns durchaus in der Verantwortung als Kulturvermittler, diese komplexen Diskussionen zu führen», sagt Meier.

Das Kinoplakat von Eva Vitijas Film «Loving Highsmith». Bild: PD

Platz dafür gäbe es direkt im Anschluss an die Premiere von «Loving Highsmith» am 10. März. Regisseurin Eva Vitija wird anwesend und offen für ein Gespräch sein. «Highsmith als Person und ihr Antisemitismus werden dort sicherlich ein Thema sein – aber natürlich nicht nur», sagt Meier. Im Gespräch werde es auch um die thematischen Schwerpunkte gehen, die die Regisseurin in ihrem Film setze. Highsmiths Antisemitismus würde ausserdem im Programmheft und auf der «Kinok»-Website thematisiert.

Das stimmt. Dabei handelt es sich jedoch um einen einzigen Satz: «Als im vergangenen Jahr erstmals Highsmiths Tage- und Notizbücher publiziert wurden, sorgte die Tatsache, dass diese um offen antisemitische und rassistische Äusserungen ‹bereinigt› werden mussten, für Aufregung.» Eine Einordnung oder kritische Auseinandersetzung mit der Materie fehlt.

Auch Highsmiths Bücher bleiben im Sortiment

Ist es also möglich, die Werke von Künstlerinnen und Künstlern zu bewundern, während man gleichzeitig deren moralische Haltung verurteilt? Ja, findet auch Leonie Schwendimann, Inhaberin der Buchhandlung zur Rose in St.Gallen. Sie wird weiterhin sowohl Highsmiths Krimis als auch die kritisierten Diogenes-Tagebücher verkaufen. Schwendimann sagt:

«Highsmith war und bleibt eine gute Autorin, die gute Bücher schrieb.»

Daran ändere sich auch nichts, wenn man nun, nach ihrem Tod, von ihren Schattenseiten wisse. «Es wäre etwas anderes, wenn es sich um eine Autorin handeln würde, die noch am Leben ist», sagt Schwendimann. Dann müsste man sich schon fragen, ob man eine solche Person mit dem Verkauf ihrer Bücher unterstützen wolle.

Leonie Schwendimann ist Inhaberin der Buchhandlung zur Rose in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Auch bei antisemitischen Äusserungen in Büchern zieht Schwendimann eine klare Grenze. «Solche Bücher möchte ich nicht in meinem Sortiment.» In Patricia Highsmiths Krimis gäbe es aber nichts dergleichen. Und so wird Schwendimann auch in Zukunft Krimis wie «Der Fremde im Zug» oder «Der talentierte Mr. Ripley» verkaufen, auch wenn das immer seltener vorkomme. Denn: «Die meisten haben Highsmiths Bücher ohnehin schon längst gelesen.»