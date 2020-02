Kinderpsychiatrie am Anschlag: Zahl der psychisch kranken Kinder im Kanton St.Gallen ist massiv gestiegen

Video

Zum internationalen Tag der psychischen Gesundheit: Die «Mad Pride» in Genf soll psychische Krankheiten entstigmatisieren

Rund 500 Personen haben sich am Donnerstag in Genf versammelt, um mit einem festlichen Umzug psychische Krankheiten zu entstigmatisieren. Am Umzug nahmen psychisch Kranke, Angehörige sowie Betreuerinnen und Betreuer teil.