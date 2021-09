Kinder Schülerhort in Marbach ist gut gestartet Seit den Sommerferien bietet Marbach einen Schülerhort an. Die Bilanz nach rund sechs Wochen: Vier Kinder besuchen den Hort regelmässig. Nach den Herbstferien kommen fünf weitere dazu.

Kinder in einem Hort. Bild: Kevin Roth

Der Schülerhort in Marbach hat am 16. August seine Tore geöffnet. Im ehemaligen Schulsekretariat direkt neben dem Schulhaus Feld befinden sich die gemütlichen Räume des Schülerhorts. Gestartet wurde mit zwei Kindern im Kindergartenalter. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es vier Kinder, die den Hort regelmässig besuchen. Fünf weitere werden nach den Herbstferien neu dazukommen. Der Schülerhort bietet Morgen-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung an.

Ein weiteres Kind nutzt ausschliesslich das Angebot des Ferienhorts: In zehn von dreizehn Schulferienwochen wird dieser angeboten. Die Anmeldung erfolgt über das Formular «Ferienbetreuung» und kann bis drei Wochen vor Ferienbeginn beim Schülerhort abgegeben werden. In der dritten und vierten Sommerferienwoche sowie über Weihnachten/Neujahr bleibt der Schülerhort geschlossen.

Am Samstag, 23. Oktober, wird im Schülerhort Marbach von 13.30 bis 16.30 Uhr der «Tag der offenen Türe» durchgeführt. Alle Interessierten sind eingeladen, Räumlichkeiten und Fachpersonal kennenzulernen. Es gelten die aktuellen Regeln des Bundes (Zertifikatspflicht). Bei Fragen gibt Hortleiterin, Alessia Schmid Auskunft: 071 552 06 81 oder schueler hort@ps-marbach.ch. (pd)