Keine Tunnelabstimmung in Teufen: Anschlüsse an Fernverkehr im St. Galler Hauptbahnhof können nur mit Doppelspurausbau sichergestellt werden In Teufen war eigentlich für den 27. September eine Abstimmung über einen Projektierungskredit für einen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel angekündigt.

Verbindung St. Gallen - Teufen: Die Appenzeller Bahnen Baustelle. Ralph Ribi

(sda) In Teufen AR soll die Abstimmung über ein Tunnelprojekt abgesagt werden. Weil damit die Anschlüsse an die IC-Züge in St. Gallen durch die Appenzeller Bahnen nicht gewährleistet wären, könnte das Vorhaben gar nicht realisiert werden, hiess es an einer Medienkonferenz.

In Teufen war eigentlich für den 27. September eine Abstimmung über einen Projektierungskredit für einen Bahntunnel zwischen Bahnhof und Stofel angekündigt. Die neusten Vorgaben des Bundes und der SBB zum Angebotskonzept 2035 zeigten nun aber, dass nur mit einer Doppelspur durch Teufen die Anschlüsse an den Fernverkehr im St. Galler Hauptbahnhof sichergestellt werden könnten, erklärte Dölf Biasotto (FDP), Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, am Mittwoch an einer Medienorientierung.

Falscher Lösungsansatz aus aktueller Fahrplansicht

Der Tunnel sei «aus aktueller Fahrplansicht» der falsche Lösungsansatz. Es müsse immer ein Zug auf den Gegenzug warten, bis der Tunnel wieder frei sei. Dabei gehe genau jene Zeit verloren, die für das Umsteigen am Bahnhof St. Gallen nötig sei. Die Appenzeller Bahnen und das Departement Bau und Volkswirtschaft hätten daher von der Gemeinde Teufen verlangt, «die geplante Abstimmung über den Projektierungskredit abzusagen».

Geplant ist nun eine Lösung, bei der die bisher im Bahnhof Teufen stattfindenden Zugskreuzungen auf eine noch zu bauende Doppelspur zwischen dem Bahnhof Teufen und Stofel verlegt werden.