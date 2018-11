Katzen chippen: Nicht alle Tiersammelstellen verfügen über Lesegeräte Kommt die Katze nicht mehr nach Hause, beginnt für die Halter die Zeit der quälenden Ungewissheit. Eine Kampagne wirbt nun dafür, allen Büsis Mikrochips zu implantieren. Doch im Todesfall hilft das oft nur wenig.

Roland Schäfli

Das Chippen von Katzen bringt nur etwas, sofern sie auch im Todesfall identifiziert werden. (Bild: Getty)

Die nationale Kampagne «Luna & Filou – zum Wohl der Katzen» ist lanciert: vom Schweizer Tierschutz (STS), dem Bundesamt für Veterinärwesen, der Gesellschaft Schweizer Tierärzte und der Schweize­rischen Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Breit abgestützt ist also das Anliegen, alle Katzen chippen zu lassen. Ihre Zahl wird in der Schweiz auf 1,7 Millionen geschätzt. Jährlich gehen rund 10000 Büsis verloren. Gemäss einer Umfrage des STS begrüssen unterdessen vier von fünf Haltern den im Halsbereich implantierten Microchip, der kaum grösser ist als ein Reiskorn. Der Vorteil: Mit einem Lesegerät kann das Büsi eindeutig identifiziert werden.

So weit sind sich auch Tierschützer einig. Allerdings geht es beim Chip nicht alleine darum, Ausreisser wieder nach Hause zu bringen. Es geht auch darum, Besitzer informieren zu können, dass ihr Haustier nicht mehr lebt.

Ob Ruschli tot oder nun ein Streuner ist, bleibt ungewiss

Wie viele Katzen auf Schweizer Strassen überfahren werden, lässt sich nur schätzen. Am Ende bleibt vielen Haltern einzig die Ungewissheit, wie die Geschichte des Katers Ruschli zeigt: In Andwil hatte sich die Familie ­Jenny eines roten Streuners an­genommen, liess ihn chippen, pflegte ihn, bis der Verein Tierhilfe Schweiz ein Plätzchen für ihn fand: beim älteren Ehepaar Hohl in Walzenhausen. Das offene Fenster war für Ruschli aber zu einladend – er ward nie wieder gesehen. «Ich hoffe, er ist immer noch unterwegs», sagt Greti Hohl. «Aber das werden wir wohl nie herausfinden.»

Eine halbe Million Katzen ist gechippt Heute ist in der Schweiz rund eine halbe Million Katzen gechippt und in der «Anis»-Tierdatenbank registriert, die von der Identitas AG betrieben wird. Die Berner Firma ist der technische Partner des STS in der Kampagne zum «Wohl der Katzen». Die Partner wollen diese Zahl signifikant erhöhen. «Wichtig ist uns, die ­Katzenhalter zu sensibilisieren», erklärt Reto Hügli, Identitas-Sprecher. Es wäre ein «wünschens­werter Neben­effekt», wenn die Gemeinden ihre Werkhöfe mit Chiplesern aus­rüsten würden. Bis es so weit ist, könnten Private, die eine tote ­Katze finden, diese der Gemeinde abliefern, statt das namenlose Tier in den Container zu werfen, schlägt Hügli vor. Die diesjährige Chipaktion von Identitas findet vom 1. bis 30. November statt. Die Schweizerische Tiermeldezentrale (STMZ) führt ein Register für Vermisstmeldungen. Aktuell werden über 3300 Büsis vermisst. (rs)

Bald wurde gemeldet, ein Kater, auf den die Beschreibung passe, liege am Autobahnrand. Von der St.Gallerin Cornelia Marty, die sich regelmässig an Suchaktionen beteiligt. Doch die Polizei konnte nicht mehr Auskunft geben, ob es sich bei der Katze um Ruschli gehandelt hatte.

Keine Chiplesegeräte in den Streifenwagen

Die St.Galler Kantonspolizei verfügt über Chiplesegeräte auf den Stützpunkten, aber nicht in den Streifenwagen. Erhält eine Patrouille den Hinweis, die Überreste aufzulesen, bringt sie diese zur nächsten Tiersammelstelle, ohne dass der Besitzer vom Tod seines Haustiers erfährt. Das Lesegerät wird nur mitgenommen, wenn die Polizisten noch auf dem Posten vom Kadaver erfahren. Der Aufwand sei «nicht zu unterschätzen», erklärt ein Mediensprecher das Vorgehen. Gemeindemitarbeiter, die tote Tiere ­finden, würden diese genauso entsorgen.

Anders bei der Kantonspolizei Thurgau: Alle Streifenwagen sind mit einem Lesegerät ausgerüstet. Die Polizei versuche stets, den Besitzer ausfindig zu machen, sagt ein Sprecher dazu. Statistisch erfasst werden die toten Tiere in beiden Kantonen nicht.

Die Katzen verschwinden schnell unter Leichnamen

Die regionalen Tierkörper­sammelstellen sind in der Regel ­jedem jederzeit zugänglich. So ist eine Tierleiche bald von Schlachtabfällen bedeckt. In den grossen Behältern landen auch Tiere aus der Landwirtschaft und verendete Wildtiere. Das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St.Gallen ist Bewilligungs- und Kontrollinstanz der rund 20 Tierkörpersammelstellen im Kanton. Betreiber sind allerdings die Standortgemeinden. So sind einige wenige Entsorgungsstellen mit Chipleser ausgerüstet.

Amtstierarzt Adrian Fäh strebt hier eine Vereinheitlichung an. Der Vorschlag, eine Wanne einzurichten, in der tote Büsis noch einige Zeit für ihre Halter abholbereit bleiben, hält er für prüfenswert: «Das wäre eine Dienstleistung gegenüber den Kleintierhaltern.»

Auch die Thurgauer Werk­höfe sind unterschiedlich organisiert. In Weinfelden steht seit ­einiger Zeit eine separate Box, in der tote Katzen zur Chipabklärung deponiert werden – immerhin vier bis fünf pro Monat. Ein Einsehen hatten die Gemeindemitarbeiter, als es wegen eines Falles, der in den sozialen Medien bekannt wurde, Kritik von Tierfreunden hagelte. Jetzt überbringen sie den Haltern die Todesmeldung gar persönlich.

«Kampagne für Chips ist nicht sinnvoll»

Beatrice Baumann, Präsidentin der Tierhilfe Schweiz mit Sitz im thurgauischen Mattwil, hält den Aufruf der Chipkampagne nicht für sinnvoll, solange nicht gewährleistet ist, dass die Mikrochips auch gelesen werden. «Die Besitzer, die rund 100 Franken für das Chippen ausgeben, vertrauen darauf, dass Polizei und Werkhöfe das Tier identifizieren.»

Die Tierschützerin hat durch Eigeninitiative schon einiges erreicht. Nach einem Aufruf an die Werkhöfe der Region gab der Verein eigenfinanzierte Lesegeräte an 20 Gemeinden ab. Sollte eine Gemeinde sich die 200 Franken für das Gerät nicht leisten können, will der Tierhilfe-Verein dafür geradestehen.

Bürglen stand dem Ansinnen vorerst ablehnend gegenüber. Heute steht auch dort ein «Büsi-Sarg» – so nennen Tierschützer die Wanne im Kühlraum, in der Kleintierhalter unter den Leichnamen noch für einige Tage nach ihrem Liebling suchen können.