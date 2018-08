Katastrophe von Genua: Das sind die ältesten Brücken der Ostschweiz Die ältesten Brücken der Ostschweiz wurden Ende der 1950er Jahre erbaut. Wo stehen sie und wann wurden sie das letzte Mal überprüft? Eine Karte gibt Auskunft. Bruno Knellwolf

Ist eine Tragödie wie jene des Brückeneinsturzes von Genua auch in der Schweiz möglich? Wir haben bei Thomas Vogel, ETH-Professor am Institut für Baustatik und Konstruktion, nachgefragt.

Thomas Vogel, ETH-Professor am Institut für Baustatik und Konstruktion. (Bild: ETH)

Thomas Vogel, wäre eine solche Katastrophe wie in Genua auch in der Schweiz möglich?

Ganz ausschliessen kann man das nie. Aber wir haben ein gutes System von Inspektionen, so dass die Brücken in der Regel alle fünf Jahre genau angeschaut werden. Die Frage ist, ob man alles findet. Aber unterdessen haben wir in der Schweiz ein gutes Niveau erreicht. Sieht man Risse oder Verfärbungen durch Rostwasser, geht man dem genau nach.

Ein wirkliches Warnsystem mit Sensoren gibt es aber nicht?

Man könnte solche Systeme installieren. Macht man das bei einer neuen Brücke, installiert man Systeme, die es in den ersten 50 Jahren nicht braucht. Wenn man sie dann bräuchte, sind sie veraltet. Ein Sensorsystem nachträglich zu installieren, ist aufwendig.

In Genua gab es eine Studie, in der geraten wurde, die Brücke abzureissen und neu aufzubauen.

Alle 30 Jahre muss man eine solche Brücke genauer anschauen. Dabei wird man sich immer die Frage stellen, was günstiger ist: instandstellen oder ersetzen? Gegen das Ersetzen spricht der Verkehrsunterbruch. In Genua hätte das drei oder vier Jahre gedauert, und zudem hat es in Städten meist kaum Platz, um temporär auszuweichen. Zudem gibt es den kulturellen Aspekt der Denkmalpflege: Eine Morandi-Brücke bricht man nicht einfach so ab.

Chronologie der Brücken-Katastrophen