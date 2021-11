Karte Weihnachtssterne und Laternliwege: Ab diesen Daten erstrahlt die Ostschweiz weihnachtlich Bald werden zahlreiche Weihnachtsbeleuchtungen in der Ostschweiz angezündet. Für alle, die sich gerne etwas mehr bewegen, leuchten dann auch wieder die Laternliwege. Wann es in den einzelnen Regionen losgeht, zeigt die Übersicht.

Rund 700 Sterne erleuchten die St.Galler Altstadt ab dem 25. November. Bild: Urs Bucher

Bald gehen die Lichter an: In der Übersicht erfahren Sie, wann die Weihnachtsbeleuchtungen in der Ostschweiz erleuchtet und die Laternliwege eröffnet werden. Für eine Übersicht hat FM1Today eine Karte erstellt, die sich am Ende des Artikels befindet.



In der St.Galler Altstadt werden die rund 700 Sterne im Zuge der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November erleuchtet. Aufgrund der Coronalage wird auch dieses Jahr auf die Sternenvernissage verzichtet. Letztes Jahr wurden die Sternen ganz ohne Weihnachtsmarkt und Menschen angezündet, dafür wurde das Erleuchten auf Video aufgenommen.

Spektakulär wird es dieses Jahr auch in Bad Ragaz. Dort gibt es eine alles andere als übliche Weihnachtsbeleuchtung zu sehen, im Zentrum des Städtchens werden ganze Gebäudefassaden mit faszinierender Lichtkunst beleuchtet. Der «Lichterglanz» leuchtet ab dem 20. November.

In Frauenfeld kommt man mit einem kurzen Theater und musikalischer Umrahmung in Weihnachtsstimmung. Die Eröffnungsfeier und Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung «GeschichtenLichter» findet am 26. November statt. Vom 17. bis 19. Dezember gibt es zusätzlich einen Weihnachtsmarkt.

In Chur wird der Christkindlimarkt am 26. November eröffnet. Nebst 30 Marktständen wird neu die Poststrasse in eine Erlebnisstrasse verwandelt. Hier warten auf die Besucherinnen und Besucher winterliche Aktivitäten wie Eisstockschiessen oder eine Curlingbahn.

In Zürich wird die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» dieses Jahr am 25. November erleuchtet. 23'100 LEDs verzaubern die Bahnhofsstrasse in ein Lichtermeer. Interessant ist, dass der gesamte Stromverbrauch für sechs Wochen lediglich 30 Stunden Fernsehschauen entspricht.

Laternliweg Schwägalp: Die Laternen verteilt auf über zwei Kilometern Weg werden am 18. November angezündet.

«Steene- ond Lateene-Weeg» in Weissbad, Appenzell: Rund 40 Laternen begleiten Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf einem Kilometer Weg ab dem 28. November.

Rund 40 Laternen begleiten Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf einem Kilometer Weg ab dem 28. November. Krippen- und Laternliweg, Heiden: Ab dem 28. November gibt es in Heiden einen Weihnachtswald mit beleuchteten Krippen.

Ab dem 28. November gibt es in Heiden einen Weihnachtswald mit beleuchteten Krippen. Stump's Laternliweg, Schwendisee, Wildhaus: Der Schwendisee wird in Laternenlicht getaucht, ab dem 26. November, jeweils am Freitag- und Samstagabend.

Der Schwendisee wird in Laternenlicht getaucht, ab dem 26. November, jeweils am Freitag- und Samstagabend. Laternenweg Roggwiler Wald: Einen Spaziergang mit Laternen und Fackeln kann man am 17. und 18. Dezember geniessen.

Einen Spaziergang mit Laternen und Fackeln kann man am 17. und 18. Dezember geniessen. Laternliweg Altnau: Ab dem 26. November beleuchten jeweils am Freitag 60 Laternen den Altnauer Laternliweg.