Kapo Thurgau muss gleich wegen zwei Schlangen ausrücken SALMSACH/TOBEL: Die Kantonspolizei Thurgau ist am Mittwoch in Salmsach und am Dienstag in Tobel ausgerückt, um jeweils eine Schlange zu retten. Eine davon war nicht heimisch, weswegen der Besitzer nun gesucht wird. Tim Naef

Diese Japanische Inselkletternatter wurde in einer Tiefgarage in Tobel gefunden. (Kapo TG)

Am Mittwochabend kam die Kantonspolizei Thurgau in Salmsach zum Einsatz, wo sich eine rund 1 Meter lange Ringelnatter in einem Ablaufschacht verkeilt hatte und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, konnten die Polizisten mit vereinten Kräften das Tier schliesslich aus dem Schacht retten und unverletzt am Bodenseeufer in die Freiheit entlassen.

Bereits am Dienstag hatte ein Anrufer bei der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet, dass in einer Tiefgarage in Tobel eine Schlange gesichtet worden sei. Ein Polizist rückte aus und nahm das rund 1,2 Meter lange Tier in Obhut. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine ungiftige Japanische Inselkletternatter handelt, die in der Schweiz nicht heimisch ist. Das Tier muss demzufolge aus einem Terrarium entwichen oder ausgesetzt worden sein.

Wer Angaben zur Herkunft der Schlange machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter der Nummer 058-345-22-70 zu melden. (kapo/tn)