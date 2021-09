Kantonsrat St.Galler SVP fordert Steuersenkung – «frivol und absurd», kontert die SP und verlangt Verzicht auf Sparpaket Im Gegensatz zur laufenden September- birgt die Novembersession des St.Galler Kantonsrats Zündstoff: Das zeigen erste Vorgeplänkel zum Sparpaket und zum Budget, das die Regierung am 30. September publik macht.

Geldbuendel mit Schweizer Franken liegen auf einem Tisch, am 22. August 2019 in Colderio . (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari) Alessandro Crinari / KEYSTONE

«Gestritten wird dann im November», meinte ein Ratsmitglied am Montag am Rand der lauen Septembersession mit mehr oder weniger unbestrittenen Geschäften. Prompt preschte die SVP mit Streitwürze vor – nicht im Rat in der Olmahalle, jedoch mit einer Medienmitteilung. Sie fordert darin eine Steuerfusssenkung «um mindestens 5 Prozentpunkte ab dem kommenden Jahr».

Letzte Woche berichtete unsere Zeitung, dass «die Kantone trotz Corona im Geld schwimmen» und Steuersenkungen planten, so etwa Aargau, Luzern und Solothurn. Zwar fehlten die Zahlen aus dem Kanton St.Gallen, doch dürften sie ähnlich wenig von der Krise beschädigt werden. Am 30. September stellt Regierungspräsident und Finanzchef Marc Mächler das Budget und das Sparpaket respektive die Massnahmen der Vorlage «Haushaltsgleichgewicht 2022» der Öffentlichkeit vor. Dem Vernehmen nach sind die Sozialpartner bereits vertraulich informiert worden und wird die Vorlage diesen Mittwoch der Finanzkommission vorgestellt.

SVP beharrte schon 2020 auf Steuersenkung

Ein Eigenkapitalpolster von gegen 1,5 Milliarden Schweizer Franken, eine tendenziell höhere Gewinnausschüttung der Nationalbank für die Geschäftsjahre bis 2025 sowie «eine trotz Corona robustere St.Galler Wirtschaft als erwartet» erlauben nach Meinung der SVP den «für die Bevölkerung und für die Attraktivität des Kantons wichtigen und richtigen Schritt» einer Steuersenkung. Die Regierung hatte im Dezember bei der Vorlage des Budgets 2021 die von der rechtsbürgerlichen Ratsmehrheit (SVP und FDP) beschlossene Steuerfussreduktion von 115 auf 110 Steuerprozente zurückgewiesen; einzig die SVP verweigerte damals den krisenbedingten Rückzieher.

Nun sei der Zeitpunkt gekommen, die Steuern für natürliche Personen zu senken und das «Schlusslicht» im Vergleich mit den Nachbarkantonen abzugeben, meint die SVP. Eine Steuersenkung beschleunige die Erholung nach der Pandemie. Aufgrund des Eigenkapitalpolsters und der erwarteten SNB-Ausschüttungen von jährlich bis zu 240 Millionen für die kommenden Jahre «wären momentane Mindereinnahmen von 65 Millionen Franken für 2022 ohne weiteres als Investition in die Zukunft tragbar», heisst es in der Mitteilung.

Entscheidend sei zudem eine «Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichtes». Sprich die SVP fordert, das strukturelle Defizit von 120 Millionen Franken pro Jahr zu beseitigen, «indem das durch den Kantonsrat in Auftrag gegebene Massnahmenpaket durch die Regierung ernsthaft und konsequent umgesetzt wird». Schliesslich erinnert die SVP an ihre Forderung, die Spitallandschaft im Kanton «wegen der desaströsen finanziellen Lage und offener Darlehen von über 600 Millionen Franken» weiter zu konsolidieren.

SP kontert: «Es braucht kein Sparpaket»

Rasch und scharf reagierte die SP auf die «frivole» Forderung der SVP. Ihrem finanzpolitischen Sprecher Guido Etterlin kam dazu die Interpellationsantwort zum «Sparpaket-Moratorium» seiner Partei gelegen: «Es braucht kein Sparpaket», sagte er. «Wir haben immer bestritten, dass es das strukturelle Defizit gibt. Es ist durch eine systematisch pessimistische Budgetierung herbeikonstruiert.» So wie die anderen Kantone werde auch St.Gallen höhere Steuereinnahmen vermelden, weil die Konjunktur nicht eingebrochen sei. «Die Regierung soll endlich Farbe bekennen.» Mit dem Eigenkapital von 1,5 Milliarden könne der Kanton die Ausfälle von jährlich 100 Millionen aus den Steuererleichterungen für Unternehmen (Staf 17) verkraften.

Die SVP mache mit ihrer Forderung deutlich, dass der Kanton «finanziell sehr gut» da stehe, doppelte die SP mit einer Medienmitteilung nach. «Dass die Partei dann aber gleichzeitig ein Sparpaket fordert, ist absurd.» Unter einer Zukunft für St.Gallen verstehe die SP «mehr als nur den Steuersatz», sondern einen nachhaltigen und sozial gerechteren Wirtschaftsstandort. «Dafür sind Investitionen in die Bildung, in die soziale Sicherheit und in eine zukunftstaugliche Infrastruktur mit Anpassung an den Klimawandel nötig.»

Die FDP will abwarten, ist aber nicht abgeneigt

Sympathien für die Forderung der SVP zeigt die FDP, doch müsse man die effektiven Zahlen abwarten, sagt FDP-Fraktionschef Christian Lippuner auf Anfrage. «Eine Steuersenkung käme allen zugute und würde die Wirtschaft ankurbeln.» Die Budget- und Steuerdiskussion muss laut Lippuner in Verbindung mit den Massnahmen zur Stärkung der Ressourcen betrachtet werden.

Die FDP wird dabei eine Senkung der Vermögenssteuern unterstützen, aber keineswegs auf Kosten einer Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen, wie sie bereits früher mitteilte. Hier brauche es «andere Vorschläge, um die Senkung der Vermögenssteuern sozialverträglich und damit mehrheitsfähig zu gestalten». Für weitere Steuererleichterungen für Unternehmen und Vermögen hat die SP hingegen kein Verständnis und fordert den Kanton vielmehr auf, «sich für eine Abschaffung des schädlichen Steuerwettbewerbs einzusetzen anstatt diesen zu befeuern».

Ebenfalls auf den Ressourcenbericht verweist Die-Mitte-Fraktionssprecher Boris Tschirky. Zur seriösen Diskussion möglicher Steuersenkungen brauche es zunächst konsolidierte Budgetzahlen und eine «saubere Auslegeordnung».