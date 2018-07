Kantonslager in den Startlöchern Der Spatenstich ist erfolgt: Auf dem Hauptlagerplatz im Riet in Balgach fiel dieser Tage der Startschuss für das Kantonslager 2018 von Jungwacht Blauring (Jubla), an dem Kinder aus vier Kantonen teilnehmen werden.

(pd) Über 2000 Kinder und Jugendliche verbringen hier vom 14. bis 21. Juli eine abenteuerliche Woche inmitten der Natur.

Wie ein gigantischer Dreizack thronen die Masten des grossen Sarasanis (Blachenzelt) seit dem vergangenen Samstag über dem Balgacher Riet. Es sind die Vorboten dessen, was dort in den nächsten zwei Wochen aufgebaut wird: ein riesiges Zeltlager, verteilt auf die Gemeinden Balgach, Diepoldsau, Rebstein und Widnau. Nach drei Jahren Planung geht es nun in die Umsetzung dieses Grossprojekts. Zusammen mit den Auf- und Abbauarbeiten herrscht auf den elf Lagerplätzen fast drei Wochen lang emsiger Betrieb.

Viele Kinder aus dem Rheintal mit dabei

51 Scharen aus allen Winkeln der Kantone St.Gallen, beider Appenzell und Glarus schlagen im Rheintal Mitte Juli ihre Zelte auf. Aus der Region Rheintal sind die Scharen Jubla Altstätten, Blauring Balgach, Blauring Berneck, Jubla Buechberg, Jungwacht Blauring Diepoldsau-Schmitter, Jungwacht Blauring Oberriet, Jungwacht Blauring Rebstein, Jungwacht Blauring Rorschach, Jubla St.Margrethen und Jungwacht Blauring Widnau mit dabei. Seite an Seite verfolgen sie ein eigenes Sommerlager und kommen zwischendurch viermal zu Aktivitäten mit allen Teilnehmenden auf dem Hauptlagerplatz zusammen. Dabei stehen Spiel und Spass, sportliche Aktivitäten in der Natur und ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund.

Übers Internet werden Spenden gesammelt

Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich ein Bild zu machen und Lagerluft zu schnuppern: Auf dem Hauptlagerplatz im Balgacher Riet wird ein öffentliches «Kala»-Beizli installiert. Neben den Aufbauarbeiten treten die Organisatoren noch einen zweiten Schlussspurt an: Mit einer Crowdfunding-Aktion über die Website kala18.ch suchen sie zahlreiche Spender. Diese Aktion steht noch bis kommenden Sonntag, 8. Juli, offen. Ermöglicht wird das Lager hauptsächlich durch zahlreiche Sponsoren.

Weitere Informationen zum Kantonslager 2018 gibt es im Internet unter www.kala18.ch.