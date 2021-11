Kantonsgericht Wegen Stinkefinger Kontrolle verloren: Ein 27-jähriger Mann ist mit Hammer auf Taxi losgegangen – Kantonsgericht St.Gallen gibt psychiatrisches Gutachten in Auftrag Ob ein Mann, der in der Stadt St.Gallen eine Frau genötigt haben soll und mit einem Hammer auf ein Taxi eindrosch, schuldfähig ist oder einer Massnahme bedarf, sollen Psychiater abklären: Das Kantonsgericht fällte in einem Berufungsprozess noch kein Urteil.

Die Attacke mit einem Hammer auf ein Taxi gab der Angeschuldigte zu. Er sei auf 180 gewesen, weil ihm der Taxifahrer den Stinkefinger gezeigt habe. Volkmar Schulz/Keystone

Dem Beschuldigten wurde im Hauptpunkt vorgeworfen, in der Nacht auf den 13. Oktober 2018 in einer Seitengasse der Stadt St.Gallen eine Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Zudem soll er am Morgen des 19. August 2018 aus seinem Auto heraus vor einem Taxifahrer mit einer rund 40 cm langen Eisenstange gefuchtelt haben. Danach habe er den Taxifahrer wiederholt ohne verkehrsbedingte Notwendigkeit ausgebremst und zum Stillstand gezwungen. Schliesslich schlug er mit einer Hand an die Fahrerscheibe und mit einem Hammer auf die Frontscheibe des Taxis.

Gericht befragt Opfer und Zeugin

Das Kreisgericht St. Gallen sprach den Beschuldigten im März 2020 der sexuellen Nötigung, der Nötigung und der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten. Am Kantonsgericht beantragte der Beschuldigte mit seiner Berufung einen Freispruch von Schuld und Strafe oder aber einen Teilfreispruch und eine deutlich mildere Strafe. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Abweisung der Berufung.

Das Kantonsgericht St.Gallen befragte an der Berufungsverhandlung zunächst die Frau, die den Beschuldigten wegen sexueller Nötigung angezeigt hatte und eine Zeugin, die als Fahrgast im Taxi sass, als er mit dem Hammer auf die Frontscheibe des Wagens schlug. Letztere bestätigte den Vorfall, wie er in der Anklageschrift geschildert war.

Die Vergangenheit ruhen lassen

Auch der Beschuldigte gab den Angriff auf das Taxi zu. Zuvor sei er aber vom Taxifahrer provoziert worden. Weil er ihn rechts überholt habe, habe ihm dieser den Stinkefinger gezeigt. Er selber sei auf 180 gewesen, weil seine damalige Freundin ihn nicht in die Wohnung gelassen habe. So sei es halt leider zum Vorfall mit dem Hammer gekommen. Den Vorfall mit der sexuellen Nötigung stritt er ab. Die Frau sei ihm freiwillig in die Seitengasse gefolgt.

Der vorsitzende Richter sprach den Beschuldigten auf verschiedene Vorstrafen an. Er wolle sich nicht mehr an seine Vergangenheit erinnern, sondern in die Zukunft blicken, erklärte der Beschuldigte. Deshalb wolle er auch keine Fragen zu früheren Straftaten beantworten. Er habe in der Zwischenzeit geheiratet und werde Vater. Nur dies interessiere ihn heute. Früher habe er seine Aggressionen nicht im Griff gehabt. Das sei nun nicht mehr so.

Psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben

Das Kantonsgericht St.Gallen fällte kein abschliessendes Urteil. Es beschloss, ein psychiatrisches Gutachten über den Beschuldigten einzuholen. Für die Strafkammer sei erwiesen, dass der Beschuldigte die sexuelle Nötigung vom 13. Oktober 2018 sowie die Nötigung und grobe Verletzung der Verkehrsregeln vom 19. August 2018, tatbestandsmässig und rechtswidrig begangen habe, wurde der Entscheid begründet. Gestützt auf die Akten und aufgrund des Eindrucks des Beschuldigten an Schranken sei die Strafkammer zur Auffassung gelangt, dass ein psychiatrisches Gutachten einzuholen sei, welches sich zur Schuldfähigkeit und vor allem zur Massnahmenbedürftigkeit des Beschuldigten äussere.