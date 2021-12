Kantonsgericht St.Gallen Aus Verzweiflung gehandelt: Mutter wegen Drohungen gegenüber KESB-Mitarbeiterin schuldig gesprochen Eine Mutter hat eine KESB-Mitarbeiterin massiv bedroht. Dies, weil ihr Sohn den Kontakt zu ihr abbrach und sie über die KESB an Informationen kommen wollte. Die Mutter beteuerte vor Gericht, sie habe aus purer Verzweiflung so gehandelt.

Eine 54-jährige Mutter bedrohte eine KESB-Mitarbeiterin massiv, um an Informationen zu ihrem Sohn zu kommen. Bild: Getty

Die 54-jährige Beschuldigte wurde im Juli 2020 von der Erstinstanz zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Dagegen erhob sie Einsprache und betonte an der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen, sie habe mit ihren wiederholten Anrufen bei der KESB lediglich an Informationen über ihren volljährigen Sohn gelangen und ausdrücken wollen, dass sie mit der Arbeit der KESB-Mitarbeiterin nicht einverstanden sei.

Sohn bricht Kontakt zur Mutter ab

Die alleinerziehende Mutter erzählte vor Schranken, wie sich ihr Sohn ungefähr ab der 6. Klasse auffällig verhalten habe. Aus Angst, er kiffe zu viel, habe sie sich an die Behörden gewandt und sich einverstanden erklärt, dass er in einer Institution zur Schule gehe. Sie habe gedacht, er brauche vielleicht stärkere Leitplanken. Sein Zustand aber habe sich nicht gebessert. Die Beschuldigte erklärte:

«Ich habe ein krankes Kind übergeben und es ist noch kränker zurückgekommen.»

Den Schilderungen der Mutter war zu entnehmen, dass es auch in späteren Jahren immer wieder zu Konflikten mit ihrem Sohn kam. Schliesslich wandte er sich von der Mutter ab und wollte keinen Kontakt mehr mit ihr. Als er volljährig wurde, war die KESB zudem nicht mehr zuständig für ihn. Ob ihr denn nicht bewusst gewesen sei, dass die KESB-Mitarbeiterin aufgrund des Amtsgeheimnisses gar keine Auskunft habe geben dürfen, lautete eine Frage des vorsitzenden Richters.

Das sei ihr schon klar gewesen, antwortete die Beschuldigte. Aber ihrer Meinung nach habe die KESB-Mitarbeiterin besser mit ihr zusammenarbeiten müssen. Die Drohungen gegen sie und ihre Kinder habe sie keineswegs ernst gemeint und sicher niemals in die Tat umgesetzt. Sie habe sie nur als Druckmittel einsetzen wollen. Ihre Sorge um den Sohn, von dem sie nicht wisse, wo er sei und wie es ihm gehe, sei noch immer gross. Sie werde nun aber auf anderem Wege versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen.

KESB-Mitarbeiterin in Angst versetzt

Das Kantonsgericht St.Gallen sprach die Beschuldigte der mehrfachen versuchten Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig. Es verurteilte sie zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 40 Franken. Das Gericht erachte die angeklagten Vorwürfe als erwiesen, heisst es in einer schriftlichen Kurzbegründung des Urteils.

«Die von der Beschuldigten geäusserten Drohungen waren geeignet, die betroffene KESB-Mitarbeiterin in Angst zu versetzen und ihr Verhalten zu beeinflussen.»

Der Schuldspruch wegen mehrfacher versuchter Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sei deshalb zu bestätigen.

Verzweiflung der Mutter war nachvollziehbar

«Die von der Beschuldigten geäusserten Drohungen waren zwar massiv. Zu berücksichtigen ist aber auch die nachvollziehbare Verzweiflung der Beschuldigten, dass sie keinen Kontakt zu ihrem Sohn mehr herstellen konnte», schreibt das Kantonsgericht weiter. Dies rechtfertige es, eine Strafe im untersten Bereich des Strafrahmens auszusprechen.