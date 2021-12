Kantonsgericht Nach Berufungsverfahren: Keine Strafminderung für illegal eingereisten Taschendieb Ein 24-jähriger Algerier hat 30 Einschleich-, Taschen- und Trickdiebstähle begangen. Er reiste illegal in die Schweiz ein. Gegen das Urteil des Kreisgerichts Werdenberg-Sarganserland erhob der Beschuldigte Einspruch. Das Kantonsgericht St.Gallen hält an der Freiheitsstrafe von 40 Monaten fest.

Der Beschuldigte gestand, kurz nach seiner Einreise rund 30 Einschleich-, Taschen- und Trickdiebstähle in St.Gallen, Herisau, Buchs und Grabs begangen zu haben. Bild: Gerhard Seybert / Fotolia

Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland hatte einen 24-jährigen Mann Mitte September 2020 wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfachen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Geldwäscherei, mehrfacher Urkundenfälschung, rechtswidriger Einreise, mehrfacher Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes schuldig erklärt. Es verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten und einer Busse von 300 Franken. Zudem sprach es einen Landesverweis von zehn Jahren aus.

Dagegen erhob der Beschuldigte Einsprache und verlangte im Berufungsverfahren einen Freispruch vom Vorwurf des bandenmässigen Diebstahls sowie eine geringere Strafe. Die Staatsanwaltschaft erhob Anschlussberufung. Sie wollte einen zusätzlichen Schuldspruch und eine Erhöhung der Freiheitsstrafe erreichen.

Im Gefängnis zur Einsicht gelangt

An der Berufungsverhandlung erzählte der Beschuldigte, dass er vor rund vier Jahren sein Heimatland verlassen hatte und sich zunächst in Italien, Frankreich, Spanien und Belgien aufhielt. Im Oktober 2017 ersuchte er in Deutschland Asyl, was ihm gewährt wurde. Trotzdem reiste er im Herbst 2019 illegal in die Schweiz ein und stellte auch hier einen Asylantrag. Dazu verwendete er gefälschte Geburts- und Identitätsurkunden.

Der Beschuldigte gestand, unmittelbar nach seiner Einreise – teilweise zusammen mit weiteren Mittätern – rund 30 Einschleich-, Taschen- und Trickdiebstähle begangen zu haben. Er und seine Kumpane schlichen in Häuser ein, in denen teilweise die Bewohner schliefen, und durchsuchten parkierte Autos. Sie hatten es dabei auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen. Die Tatorte lagen unter anderem in St.Gallen, Herisau, Buchs und Grabs. Auf einer Zugfahrt stahl der Beschuldigte zudem aus Handtaschen Mobiltelefone. Mit der Beute bestritt er seinen Lebensunterhalt.

Zu Details der Straftaten wollte der 24-Jährige in der Befragung der vorsitzenden Richterin keine Auskunft geben. Dies gehöre alles der Vergangenheit an, wiederholte er mehrmals. Er aber wolle vorwärtsblicken. Er habe im Gefängnis erkannt, dass er auf dem falschen Weg gewesen sei. Er wolle in sein Heimatland Algerien zurückkehren und dort die religiösen Studien fortsetzen, die er während des Gefängnisaufenthalts begonnen habe.

Verteidigung bestreitet Bandenmässigkeit

Der Verteidiger bestritt in seinem Plädoyer vor allem die Bandenmässigkeit der Diebstähle. Voraussetzung dafür sei, dass ein gefestigter Bandenwille und eine Arbeitsteilung vorlägen. Beides sei bei den verübten Straftaten nicht erkennbar. Deshalb müsse in diesem Punkt ein Freispruch erfolgen. Er beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Zudem sei die Landesverweisung nur für sechs Jahre auszusprechen.

Das Kantonsgericht St.Gallen hob zwar den Entscheid der Vorinstanz auf, nahm aber an der Höhe der Freiheitsstrafe keine Änderungen vor. Damit bleibt es bei 40 Monaten Haft. Im Weiteren verurteilte es den Beschuldigten zu einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 10 Franken und einer Busse von 300 Franken. Der Landesverweis beträgt zehn Jahre.