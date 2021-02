Kantongsgericht St.Gallen Es geschah im Sommer 2004: Nun wird ein Mann wegen Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens verurteilt Ein Italiener vergewaltigte vor 16 Jahren eine Minderjährige – nun hat ihn das Kantonsgericht St.Gallen verurteilt. Zu einer Anzeige kam es erst, nachdem die Frau vor rund drei Jahren durch ihren Lebenspartner Opfer häuslicher Gewalt wurde.

Das damals 16-jährige Mädchen habe erst in den Sex eingewilligt, sich dann aber umentschieden. Dann kam es zur Vergewaltigung. Bild: Tinnakorn Jorruang / EyeEm

Der Beschuldigte arbeitete zwischen Juli und August 2004 in einer Pizzeria im Kanton St.Gallen. In dieser Zeit lernte er die Privatklägerin kennen. Sie war damals 16 Jahre alt. Der Vorwurf der Anklage lautete, dass der heute 40-Jährige den Teenager an einem Nachmittag im Juli in sein Zimmer mitnahm und dort vergewaltigte.

Beschuldigter bestreitet, dass es jemals zu Sex kam

An der Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen bestritt der Mann die Vergewaltigung. Es sei nie zu Geschlechtsverkehr zwischen ihnen gekommen. Er habe das Mädchen vor der Pizzeria kennen gelernt, als es einen Asthmaanfall gehabt habe. Daraufhin hätten sie sich gelegentlich getroffen. Die Jugendliche habe einen kleinen Hund gehabt und sie seien mit ihm spazieren gegangen. Sie hätten viel miteinander geredet, zusammen Gelati gegessen und einmal einen Ausflug gemacht. Mehr sei nicht gewesen.

Er habe keine Ahnung, weshalb die junge Frau 14 Jahre später bei der Polizei diesen Vorwurf gegen ihn erhoben habe, erklärte der Beschuldigte weiter. Nach jenem Sommer 2004 habe er sie nie wieder gesehen oder sonstigen Kontakt mit ihr gehabt.

Teenager war in den damals 24-Jährigen verliebt

Das Richtergremium am Kantonsgericht St.Gallen befragte auch die Privatklägerin. Sie gab an, sie sei freiwillig mit dem Beschuldigten in sein Zimmer gegangen. Als Teenager, der sie gewesen sei, habe sie für den damals 24-Jährigen geschwärmt und sie sei auch in ihn verliebt gewesen. Im Zimmer sei sie von ihm gefragt worden, ob sie mit ihm schlafen wolle, was sie zunächst auch bejaht habe.

Dann sei es ihr unwohl geworden und sie habe klar zum Ausdruck gebracht, dass sie keinen Geschlechtsverkehr mehr wolle. Darauf habe der Beschuldigte gesagt, man könne zu einem Mann nicht zuerst Ja und dann Nein sagen und es sei zur Vergewaltigung gekommen. Er sei grob gewesen und sie habe das Geschehene als eklig empfunden.

Da der Teenager durch den Geschlechtsverkehr einen Vaginalriss erlitt, musste sie in ärztliche Behandlung. Die Frau betonte, dass sie den Eltern damals nichts von der Vergewaltigung gesagt habe, weil sie sich ganz schlimm geschämt habe. Deshalb habe sie der Familie erzählt, dass sie mit dem Sex einverstanden gewesen sei.

Vor drei Jahren wird Anklägerin Opfer häuslicher Gewalt

Den Ausführungen der Privatklägerin und ihres Rechtsvertreters war zu entnehmen, dass sich die 16-Jährige nach dem Geschehenen in psychiatrische Behandlung begab. Während sie der Psychiaterin zunächst ebenfalls sagte, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen, erzählte sie ihr später, sie sei vom Beschuldigten vergewaltigt worden. Zu einer Anzeige kam es aber erst, nachdem die Frau vor rund drei Jahren durch ihren Lebenspartner Opfer häuslicher Gewalt wurde. Im Zuge einer Einvernahme bei der Polizei erzählte sie, dass sie als Minderjährige vergewaltigt worden sei. Daraufhin wurde der Beschuldigte angeklagt.

Im April 2019 verurteilte das Kreisgericht Wil den Italiener zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Gegen dieses Urteil erhob die Verteidigung Berufung und die Staatsanwaltschaft Anschlussberufung. Sein Mandant sei von Schuld und Strafe freizusprechen, betonte der Verteidiger. Es sei nicht zweifelsfrei erstellt, was an jenem Nachmittag vor über 16 Jahren geschehen sei. Angesichts der vielen Ungereimtheiten reiche es nicht für eine Verurteilung. Der Staatsanwalt plädierte hingegen für eine Erhöhung der bedingten Freiheitsstrafe auf 24 Monate. Dieser Fall zeige eindrücklich, welche traumatisierenden Langzeitfolgen eine Vergewaltigung auf das Opfer habe.

Ärztliche Unterlagen bestätigen, dass Sex stattgefunden hat

Das Kantonsgericht St.Gallen bestätigte das Urteil der Vorinstanz. Es begründete seinen Entscheid mündlich. Die Aussagen der Privatklägerin wirkten sehr glaubhaft, erklärte der vorsitzende Richter. Sie habe sich weder in Widersprüche verstrickt noch sich selber geschont. So habe sie beispielsweise von Anfang an gesagt, dass sie freiwillig ins Zimmer mitgegangen und zunächst mit dem Sex einverstanden gewesen sei. Aufgrund der ärztlichen Unterlagen stehe fest, dass der Geschlechtsverkehr tatsächlich stattgefunden habe. Klar sei auch, dass das Opfer bereits vor vielen Jahren der Psychiaterin von der Vergewaltigung erzählt habe.

Demgegenüber seien die Aussagen des Beschuldigten sehr vage und ausweichend. Bezeichnend sei auch, dass der Beschuldigte als erste Reaktion auf den Vorwurf geantwortet habe, das sei alles schon so lange her. «Ein Unschuldiger hätte den Vorwurf wohl eher entrüstet von sich gewiesen», betonte der vorsitzende Richter. Die von der Vorinstanz ausgesprochene bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten erachte das Kantonsgericht St.Gallen als angemessen. Strafmildernd auf das Urteil wirke sich aus, dass die Tat schon lange zurückliege und der Beschuldigte seither nicht mehr straffällig geworden sei.