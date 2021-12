Silvesternacht «Zurzeit nicht sinnvoll, wenn sich viele Menschen treffen und feiern»: Kanton und Stadt St.Gallen bittet Bevölkerung, an Silvester zu Hause zu bleiben Aufgrund der heiklen pandemischen Lage haben Stadt und Kanton St.Gallen ein Appell an die Bevölkerung abgegeben, an Silvester Menschenansammlungen zu meiden und daheim zu bleiben. Die restlichen Ostschweizer Kantone haben bisher auf eine Empfehlung verzichtet.

Der Klosterplatz in St.Gallen: Szenen wie vor der Pandemie wird es auch diesen Silvester nicht geben. Bild: Michel Canonica

Das Jahr 2021 ist bald Geschichte, Silvester steht vor der Tür. Eigentlich ein Grund zum Feiern, wäre da nicht Corona und die mittlerweile auch in der Schweiz grassierende Mutation Omikron. Laut Taskforce des Bundes soll die neue Virusvariante schon bald für bis zu 25'000 Fälle pro Tag sorgen.

Stadt und Kanton appellieren an Bevölkerung

Deshalb sehen sich Stadt und Kanton St.Gallen nun gezwungen, an die Vernunft der Bevölkerung zu appellieren und dazu aufzurufen, zu Hause zu bleiben. Die aktuelle epidemiologische Situation verlange, dass Kontakte möglichst reduziert und die Abstandsregeln eingehalten werden. «Beides lässt sich nicht damit vereinen, am Silvesterabend in kleineren und grösseren Gruppen auf dem Klosterplatz zu feiern», schreibt die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen am Montag in einer Mitteilung. Wie bereits in vergangenen Jahren gelte zudem ein Feuerwerksverbot im Stiftsbezirk.

Der Kanton St.Gallen sagt auf Anfrage, dass es sich nur um ein Appell und keine Weisung handle. «Wir werden in der Silvesternacht aber in Kontakt mit der Stadtpolizei sein und schauen, wie sich die Lage entwickelt. Wenn nötig, werden wir die Menschen auf dem Klosterplatz entsprechend sensibilisieren», sagt Philipp Egger, Leiter Informatik und Infrastruktur des Kantons St.Gallen. Der Appell gelte generell für den Klosterplatz, die Stadt werde andere Orte in St.Gallen aber wohl gleich handhaben und gegebenenfalls einschreiten, sollte es Ansammlungen geben.

Bezüglich Bars und Clubs, in denen Silvesterpartys geplant sind, gibt der Kanton keine Empfehlungen ab. Es gälten die aktuellen Massnahmen und Vorschriften, die entsprechend einzuhalten seien. Aber: «Es herrscht wie schon vergangenes Jahr eine labile Pandemiesituation. Daher ist es zurzeit nicht sinnvoll, wenn sich viele Menschen treffen und gemeinsam feiern», sagt Egger.

Der Kanton St.Gallen ist damit der einzige Ostschweizer Kanton, der sich mit einem Appell an die Bevölkerung wendet. Beide Appenzell verzichten auf eine Empfehlung. Auch der Kanton Thurgau hat Stand Montag noch keine Empfehlung abgegeben.

Kein generelles Feuerwerksverbot an Silvester

Der Kanton hat das Feuerwerksverbot für den Klosterplatz und den Stiftsbezirk erlassen, um die historischen Bauten zu schützen. Hinsichtlich der aktuellen Lage in den Spitälern, wäre auch ein generelles Feuerwerksverbot denkbar. Denn laut Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) ereignen sich jedes Jahr rund 220 Unfälle im Zusammenhang mit Feuerwerk. Am häufigsten gibt es dabei Verletzungen an Händen (31 Prozent), Ohren (31 Prozent) und Augen sowie Augenlider (16 Prozent).

«Eine generelle Empfehlung, auf Feuerwerk zu verzichten, gibt es nicht», sagt Egger. Nebst St.Gallen geben auch die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden keine Empfehlung bezüglich Feuerwerk an Silvester ab. «Das war bisher in der Standeskommission kein Thema», antwortet der Innerrhoder Ratsschreiber Markus Dörig auf Anfrage. Auch die Staatskanzlei des Kantons Thurgau verzichtet auf eine Empfehlung gegen Feuerwerk an Silvester.

Deutsche decken sich in der Schweiz mit Böllern ein

Ganz anders verhält es sich im Nachbarland Deutschland: Bund und Länder haben ein ähnliches Regelwerk beschlossen, wie schon im vergangenen Jahr. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist prinzipiell verboten. Dennoch: Klassische Raketen und Böller dürfen gezündet werden, aber nicht auf «publikumsträchtigen Plätzen». Die Gemeinden entscheiden über Details. Ausserdem gilt ein generelles Versammlungsverbot.

Doch weil die «klassischen» Raketen und Böller vor Silvester in Deutschland nicht verkauft werden dürfen, werden sich viele Deutsche in der Schweiz mit dem nötigen Knallzeug eindecken, wie der «Südkurier» berichtet. Allerdings müssen alle Feuerwerkskörper bei der Einfuhr aus der Schweiz bei einer Zollstelle angemeldet werden. Raketen der Kategorie F2 – zu dieser zählt das klassische Silvesterfeuerwerk – dürfen nur mit einem CE-Zeichen und einer Registriernummer aus der Schweiz nach Deutschland eingeführt werden. Allerdings nicht zu knapp: Erlaubt sind bis zu 50 Kilo Feuerwerk.