Weinfelden Tag des Lächelns: So wollen die Detaillisten gegen schwindende Kundenzahlen kämpfen Am Freitag lancieren die Weinfelder Fachgeschäfte erstmals den «Happy Day». Die Aktion soll die Sonntagsverkäufe im Dezember kompensieren. Denn die Kundenzahlen sind rückläufig. Der Aktionstag soll nun im Sommer für mehr Kundschaft sorgen.

Den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Das wollen die Fachgeschäfte am «Happy Day». Bild: Sabrina Bächi

«Es soll den Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern.» So knapp und einfach ist die Aktion «Happy Day» der Weinfelder Fachgeschäfte erklärt. Doch hinter der Aktion verbirgt sich natürlich noch mehr, erklärt Dominic Engeli von der Arbeitsgruppe Fachgeschäfte Weinfelden. Als Teil des Gewerbevereins Weinfelden versucht die Arbeitsgruppe immer wieder neue Ideen zu lancieren und umzusetzen, die den Weinfelder Fachgeschäften neue oder mehr Kundinnen und Kunden bringen. Die Aktion «Happy Day» ist jedoch eine Kompensation.

Dominic Engeli, Mitglied Arbeitsgruppe Fachgeschäfte Weinfelden. Bild: Sabrina Bächi

«Wir haben festgestellt, dass seit etwa fünf bis sechs Jahren die Sonntagsverkäufe im Dezember bei den Kunden ihren Reiz verloren haben», sagt Engeli. Die Frequenz an Kunden an diesen Sonntagen war stark rückläufig.

«Wir haben deshalb vorgeschlagen, diese Verkaufssonntag wegzulassen.»

Einfach sei dieser Entscheid nicht gefallen. Seit sich Engeli erinnern kann, gibt es die Verkaufssonntage im Dezember. «Aber es ist einfach sonst schon eine sehr strenge Zeit und das Personal ist stark belastet», sagt er. Dann auch eine ganze Woche durchzuarbeiten sei schon happig. Deshalb findet die Kompensationsaktion auch im Sommer statt.

Eine Überraschung für die Kunden

Die Alternative soll nun also dieser Tag des Lächelns sein. Engeli erklärt: «Wir beglücken an diesem Tag während unserer Öffnungszeiten die Kundinnen und Kunden mit einer Überraschung, etwa einem kleinen Präsent.» Was genau diese Überraschung bei den anderen Geschäften beinhaltet, weiss auch Engeli nicht. Jedes Geschäft war frei, sich selbst etwas zu überlegen. «Bei unserer ersten Durchführung am Freitag beteiligen sich 17 der insgesamt 50 Weinfelder Fachgeschäfte. Das ist ein guter Wert», sagt er.

Mit dieser Aktion wolle man auch Dankbarkeit vermitteln und natürlich Emotionen. «Im Kampf gegen den Onlinehandel ist unsere Stärke, dass wir den persönlichen Kontakt pflegen können. Gerade in einer Stadt wie Weinfelden ist das wichtig. Man kennt sich und die persönliche Bindung ist Teil des Einkaufserlebnisses.» Grundsätzlich sollte natürlich jeder Einkauf ein für die Kunden freudiges Erlebnis sein, aber nicht immer gelinge das gleich gut im Alltagsstress.

Keine Konkurrenz zum Wyfelder Fritig

So wolle man die Dankbarkeit und Freude zelebrieren. Natürlich erhoffen sich die Detaillisten damit auch, dass mehr Kundinnen und Kunden vorbeikommen. «Wir wollen schon, dass man darüber spricht und sagt, an diesem Tag muss man unbedingt nach Weinfelden einkaufen gehen», sagt Engeli und schmunzelt.

Klar ist aber auch, dass der «Happy Day» keine Konkurrenz zum Wyfelder Fritig sein soll. Das sei etwas ganz anderes. Denn nicht für jede Branche sei der Wyfelder Fritig eine geeignete Plattform und nicht für jeden Detaillisten ist die Aktion «Happy Day» passend. «Das Ziel ist es, diese Aktion zu institutionalisieren – bei den Kunden wie bei den Detaillisten.» Man wolle es jedoch nicht zu oft durchführen, weil die Überraschungen doch etwas Wertiges sein sollen und dieser Tag des Lächelns auch speziell bleiben soll. «Ich weiss von keiner anderen Stadt oder Gemeinde, in der so eine Tagesaktion durchgeführt wird. Meiner Meinung nach ist es deshalb einzigartig im Kanton», sagt Engeli zufrieden.