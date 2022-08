Weinfelden Die Vollmondbar hat wieder einmal genau an Vollmond stattgefunden Am Freitag feierten auf dem Weinfelder Marktplatz zahlreiche Besucher der Vollmondbar den hell leuchtenden Erdtrabanten.

Damian Gähwiler bereichert den Anlass musikalisch. Monika Wick

«Die Vollmondbar ist stetig gewachsen und wir sind professioneller geworden», sagt Beat Curau. Das Mitglied des Organisationskomitees erinnert sich an die Anfänge vor fünfzehn Jahren im Haffterpark. «Damals fand die Vollmondbar immer an Vollmond statt. Aus organisatorischen Gründen findet sie heute an dem Freitag statt, der ihm am nächsten liegt.»

Vollmondbar ist auch voll, wenn kein Vollmond ist

Am Freitag traf es sich wieder einmal, dass der Namensgeber voll und kräftig über dem Weinfelder Marktplatz leuchtete. Über den diesjährigen Verlauf der Vollmondbar zeigt sich Curau erfreut. «Wir waren jedes Mal ausverkauft, aber das ist nicht entscheidend. Wir möchten den Besuchern, die vermehrt auch von auswärts kommen, einen schönen, geselligen Anlass bieten.»

So wie es aussieht, ist dieser Plan auch dieses Mal aufgegangen. Es haben sich so viele Menschen unter dem Sonnensegel versammelt, dass rasch zusätzliche Sitzgelegenheiten aufgestellt werden müssen. Auffallend oft wird hier ein Vollmond-Bier geordert.

Für musikalische Unterhaltung sorgt Damian Gähwiler alias Calvo, der zuerst allein und später mit seinem Kollegen Samuel Müller alias Esaeme lateinamerikanische Klänge zum Besten gibt. «Ich musiziere von Herzen gerne und kann hier Erfahrungen sammeln», erklärt Gähwiler, der ohne eine Gage auftritt.

Den Kindern ist der Vollmond anzumerken

Der Erlös der Vollmondbar geht in diesem Jahr an die Pfadi, die Waldschule, das Jugendtreff und die Organisation Swiss for Greece. Chiara Zoller, Besucherin aus Au SG, sagt:

Chiara Zoller, Besucherin aus Au SG. Monika Wick

«Ich bin zum ersten Mal hier und geniesse diesen friedlichen Anlass.»

Eine, die wegen Damian Gähwiler aus Au im St.Galler Rheintal angereist ist, ist Jeannine Thurnheer. Auf die Frage, ob sie den Vollmond spürt, antwortet sie lachend: «Ich selber spüre ihn nicht. Aber an den Kindern in der Kita, in der ich arbeite, merke ich, wenn es wieder so weit ist.»

Und auch die vier Jugendlichen, die einen Stand betreuen: «Nein, wir merken nichts vom Vollmond.»