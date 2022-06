Degersheim «Mich hält hier nichts mehr»: Degersheimer Klangkünstler schliesst seinen Thai-Imbiss und kehrt der Schweiz den Rücken

Das Leben hat ihm in den vergangenen Jahren viele Steine in den Weg gelegt. Oliver Lüttin hat sie beiseite geräumt, daraus Neues entstehen lassen – etwa den gefragten Thai-Imbiss «Tics Place». So überrascht es, wenn der Degersheimer Klangkünstler nun sagt: «Mich hält hier nichts mehr.»