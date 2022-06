Thurgau «Die Distanz zwischen den Firmen und Sozialämtern ist oft zu gross» Wer in der Sozialhilfe tätig ist und seinen Klienten so gut wie möglich helfen möchte, tut gut daran, sich zu vernetzen. Die Thurgauische Konferenz für öffentliche Sozialhilfe zeigte in Sulgen, wie das gelingen könnte.

Turi Schallenberg, Geschäftsleiter des Vereins Soziale Dienste Untersee & Rhein, warnte davor, kleinere Sozialämter zu überfordern. Donato Caspari

An der Jahreskonferenz 2022, die am Mittwoch im Auholzsaal in Sulgen vor 80 Mitarbeitenden aus der öffentlichen Sozialhilfe vonstattenging, wurde an einem Podium diskutiert, was getan werden könne, um zum einen die Arbeitsmarktfähigkeit der Klienten und zum anderen das eigene Netzwerk zu stärken. Denn eines wurde schnell einmal klar: Die kommunalen und regionalen Sozialhilfeämter sind motiviert bei der Sache, die eigenen personellen Ressourcen jedoch oft sehr beschränkt.

Wer sich kennt, der knüpft Kontakte

Marco Schaffner, Leiter HR beim St.Galler Logistikunternehmen Emil Egger AG, riet den Mitarbeitenden der Sozialhilfe dazu, ihr eigenes Wirtschaftsnetzwerk zu stärken. «Die Distanz zwischen den Firmen und den Sozialämtern ist oft zu gross. Wir stellen in Kontakten immer wieder fest, dass die Berater gar nicht wirklich wissen, was in den Firmen so läuft und gefragt ist», so Schaffner. Deshalb wäre es gar nicht schlecht, wenn die Sozialämter einfach einmal bei den HR-Verantwortlichen der Firmen anriefen, oder, noch besser, sich an HR-Tagungen mal blicken liessen, denn: «Wenn man sich kennt, dann kann man auch leichter für seine Klienten Kontakte knüpfen», riet Schaffner den Tagungsteilnehmenden.

Die Zeit zur Vernetzung ist reif

Auch der Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, Christoph Eymann, unterstrich die Wichtigkeit, sich zu vernetzen: «Die Kontakte, die man untereinander hat und pflegt, sind entscheidend. Dann kann man auch einmal unkompliziert auf jemanden zugehen, ohne dass der andere meint, dass die Frage blöd ist.»

Anna Katharina Thürer vom Fachstab Soziale Integration der Stadt Zürich betonte, dass Zürich daran sei, den Bereich Arbeitsintegration und dort auch den konstruktiven Austausch mit der Wirtschaft zu forcieren. So gleise man soziale Qualifizierungsprogramme auf, welche auch in der Privatwirtschaft angewendet würden.

Werden die kleinen Ämter nicht überfordert?

Turi Schallenberg, der seit Mai dieses Jahres Geschäftsleiter des neugegründeten Vereins Soziale Dienste Untersee & Rhein ist, der für neun Gemeinden zwischen Untersee und Paradies (Basadingen-Schlattingen, Berlingen, Diessenhofen, Eschenz, Homburg, Mammern, Schlatt, Steckborn und Wagenhausen) zuständig ist, stellte indes die Frage, ob man mit der Forderung nach einer besseren Vernetzung die kleineren Sozialämter nicht überfordere. Bei einer grösseren Organisation wie der seinen, könne man sich eine verstärkte Vernetzung schon auf die Fahnen schreiben, aber «bei kleineren Organisationen dürfte es schwierig sein, noch mehr Aufgaben zu übernehmen», mutmasste Schallenberg. Zumal man aktuell nicht nur mit herkömmlichen Klienten, sondern auch mit den Ukraine-Flüchtlingen extrem gefordert sei.

«Sind es wirklich die fallführenden Mitarbeitenden, die ein solches Netzwerk aufbauen und pflegen sollten? Oder braucht es für diese Aufgabe nicht vermehrt Jobcoaches?», fragte Schallenberg. Die Zeit, um über eine solche Frage nachzudenken, sei aber «auf jeden Fall jetzt reif».