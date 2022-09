Verkehr Wegen der Pandemie: Die Passagierzahlen im Thurgauer ÖV bleiben zweites Jahr in Folge auf sehr tiefem Niveau Im Lockdown-Jahr 2020 brachen die Passagierzahlen im öffentlichen Verkehr ein, auch weil zahlreiche Verbindungen aus dem Fahrplan gestrichen wurden. Obwohl 2021 praktisch das ganze Angebot wieder hochgefahren wurde, stiegen auch im zweiten Jahr der Pandemie nicht mehr Thurgauerinnen und Thurgauer in einen Zug oder Bus.

Ein Thurbo-Zug im Bahnhof Weinfelden. Chris Mansfield

Freie Platzwahl im öffentlichen Verkehr. In den Jahren 2020 und 2021 sank im Thurgau die Nachfrage an Zug- und Busangeboten um rund einen Viertel. Das lag vor allem an Corona. Zur Eindämmung der Pandemie ist im Frühling 2020 das Fahrplanangebot stark ausgedünnt worden. Viele Pendler blieben zu Hause, arbeiteten von dort aus.

Die aktuellen Zahlen zeigen nun aber: Im Jahr 2021 beförderten die öffentlichen Verkehrsmittel im Thurgau nicht mehr Passagiere als im Lockdown-Jahr 2020. Für Stefan Thalmann, Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr beim Kanton Thurgau, ist das etwas überraschend:

Stefan Thalmann, Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr beim Kanton Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Ich hätte für 2021 mehr Nachfrage erwartet.»

Diese dürfte aktuell wenigstens wieder ansteigen. Zumindest der Blick auf die Sommermonate des laufenden Jahres verdeutliche, dass im 2022 die Auslastung des öffentlichen Verkehrs im Thurgau gegenüber den beiden Vorjahren wieder gegen oben zeige.

Ein Loch in den Kassen der Transportunternehmungen

Vor dem Ausbruch der Coronapandemie beförderte der öffentliche Verkehr im Thurgau pro Jahr 38,2 Millionen Fahrgäste. Im Jahr 2021 waren es 24,6 Millionen. Der damit verbundene Rückgang an verkauften Billetten bereitet der Buchhaltung grosse Sorge.

«Die geringe Nachfrage führte bei den Unternehmen des öffentlichen Verkehrs zu einem erheblichen Ertragseinbruch.»

Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Im Gegensatz zum Jahr 2020 sei 2021 das Fahrplanangebot nie reduziert worden, abgesehen von Nachtzügen und -bussen im ersten Halbjahr. «Die Bahn- und Busunternehmen konnten die Kosten nicht im Umfang der Ertragsrückgänge reduzieren und erlitten empfindliche finanzielle Verluste.»

Der Kostendeckungsgrad hat sich deutlich verschlechtert

Grundsätzlich hätten die Unternehmen die Verluste selber zu tragen, sagt Thalmann. Wo aber die Firmen die negativen finanziellen Auswirkungen nicht mehr mit eigenen Reserven decken konnten, ist die öffentliche Hand eingesprungen. Im Geschäftsbericht des Kantons Thurgau sind für das Jahr 2021 als Defizitdeckung für den ÖV aufgrund der Covid-Krise 2,7 Millionen Franken ausgewiesen. Stefan Thalmann sagt jedoch, es sei nur die Hälfte dieses Geldes benötigt worden.

Leicht verbessert hat sich der Kostendeckungsgrad des von Bund, Kanton und Gemeinden getragenen ÖV-Angebots im Thurgau. 2020 fiel dieser Wert von 45 Prozent im Jahr 2019 auf 34 Prozent im Folgejahr. 2021 kletterte er zumindest auf 36 Prozent, wie der Broschüre «Der Öffentliche Verkehr in Zahlen – Ausgabe 2022» des Kantons Thurgau zu entnehmen ist.