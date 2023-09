Untersuchung Satanische Verschwörungstheorien in der Klinik Littenheid: Externer Gutachter findet in dutzenden Patientenakten «gravierende» Hinweise auf Verschwörungserzählungen Die Klinik Littenheid ist Ende 2021 ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Daraufhin hat der Kanton Thurgau gegen die Privatklinik Massnahmen verfügt. Ein externer Gutachter hat nun in 43 von 422 überprüften Patientenakten «gravierende» Hinweise auf Verschwörungserzählungen gefunden, bei 188 weiteren gab es angedeutete Hinweise.

Die Klinik Littenheid. Bild: Reto Martin

Ende 2021 lieferten Medienberichte Hinweise darauf, dass die Verschwörungserzählung «rituelle Gewalt/Mind Control» in die Traumatherapie-Stationen der Clienia Littenheid AG Einzug gehalten hatte. Im Frühling 2022 leitete das Departement für Finanzen und Soziales (DFS) eine Administrativuntersuchung ein. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Untersuchungsbericht ordnete das DFS am 2. Dezember 2022 aufsichtsrechtliche Massnahmen an.

Die Clienia Littenheid AG hat in der Folge einen externen, unabhängigen Gutachter beauftragt, 422 Patientenakten von Patientinnen und Patienten mit dissoziativer Identitätsstörung zu überprüfen. Wie der Kanton nun mitteilt, ergab das Gutachten bei 43 von 422 untersuchten Krankenakten der Traumastationen «gravierende» Hinweise auf Verschwörungserzählungen, bei 188 weiteren gab es angedeutete Hinweise.

Kanton wird weiter überprüfen

Mitte Juli 2023 überprüfte das Amt für Gesundheit zudem den Stand der Umsetzung der angeordneten Massnahmen. Dabei stellte es fest, dass die Clienia Littenheid AG grosse Anstrengungen unternommen hat, personelle und konzeptuelle Konsequenzen aus den Missständen zu ziehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Wirksamkeit dieser und geplanter Massnahmen könne noch nicht abschliessend beurteilt werden, da diese erst nach einer gewissen Zeit messbar seien. Die von der Klinik getroffenen Kontroll- und Qualitätssicherungsmassnahmen würden vom Amt für Gesundheit deshalb weiterhin begleitet.

Das Amt für Gesundheit wird zudem in der zweiten Jahreshälfte 2024 oder im Jahr 2025 die Umsetzung der Massnahmen erneut überprüfen und eine Vor-Ort-Inspektion in der Klinik durchführen, teilt der Kanton mit. Die Ergebnisse werden in einem Abschlussbericht festgehalten, der anschliessend publiziert wird. (pd/stm)