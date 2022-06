Umwelt Giftiger Löschschaum im Bodensee: Sämtliche Thurgauer Wasserproben liegen im normalen Bereich Dass vom Gelände der Firma Amcor im st.gallischen Goldach im Winter 2020/21 zweimal giftiger Löschschaum in den Bodensee gelangt ist, hat die Öffentlichkeit alarmiert – auch im Thurgau. Ihr sei keine Anlage bekannt, in der noch solcher Schaum gelagert werde, schreibt die Kantonsregierung nun in der Beantwortung eines parlamentarischen Vorstosses von Jost Rüegg (Grüne, Kreuzlingen).

Allerdings: Das Prädikat «ausgeschlossen» erhalten nur jene Industriebetriebe, die laut Regierungsrat der Störfallverordnung unterstehen. Diese würden durch die kantonale Fachstelle des Amts für Umwelt regelmässig kontrolliert. Eine Überprüfung anhand der Angaben des kantonalen Feuerschutzinspektorats habe ebenfalls zum Ergebnis geführt, dass diese Betriebe keine entsprechenden Feuerlöschschäume lagerten, schreibt die Regierung. Angesprochen sind Präparate, die Perfluoroctansulfonate (PFOS) enthalten und schwere Umweltschäden verursachen.

Der Umweltskandal in Goldach lehrt zwar etwas anderes – aber PFOS-haltige Schäume sollten eigentlich kein Thema mehr sein, denn sie sind seit August 2011 verboten. Damals festgelegte Übergangsbestimmungen sind längst ausgelaufen (2014 beziehungsweise 2018). Vor diesem Hintergrund, so die Regierung, «müssten alle PFOS-haltigen Feuerlöschschäume ausgetauscht und fachgerecht entsorgt worden sein».

Regierung: Kein weiterer Handlungsbedarf

Ob das für sämtliche Betriebe gilt, kann die Kantonsregierung indes nicht sagen. Sie stellt jedoch fest:

«Dem Regierungsrat ist keine Anlage bekannt, in der noch Löschschaum mit PFOS gelagert wird.»

Zuständig für Kontrollen ist das kantonale Amt für Umwelt. Das Amt führe regelmässig Betriebskontrollen durch, die eine präventive Wirkung entfalteten. Auch gehe es Mängeln gezielt nach, so der Regierungsrat. Zudem hat das kantonale Feuerschutzamt 2016 eine Kampagne zur Sammlung und Entsorgung von PFOS-haltigen Feuerlöschschäumen durchgeführt. Einen weitergehenden Handlungsbedarf bei den Kontrollen sieht der Regierungsrat nicht.

Messungen im Bereich des Üblichen

Was die Verschmutzung des Sees im Fall Amcor betrifft, hält sich die Thurgauer Regierung an die offizielle Lesart der Behörden. Sie schreibt:

«Ob Konsequenzen für den Lebensraum Bodensee zu erwarten sind, lässt sich zurzeit nicht abschätzen.»

Schon länger wird davon ausgegangen, dass sich die mittlere Konzentration von PFOS im gesamten See um maximal 0,2 Nanogramm pro Liter erhöhen wird. Das kantonale Laboratorium habe im Februar 2022 im Rahmen von Kontrollen Seewasser und daraus gewonnenes Trinkwasser in mehreren Seewasserwerken auf Belastungen durch polyfluorierte Verbindungen untersucht. Keine der Proben ist laut Regierungsrat auffällig gewesen. Die Konzentration an PFOS habe unabhängig von der Distanz zu Goldach maximal 2 Nanogramm pro Liter betragen, was im Bereich der für Seewasser üblichen Hintergrundkonzentration liege.

«Ich beobachte das weiterhin»

Als Konsequenz des Falls Goldach sei im Kanton St.Gallen ein Auftrag zur Modellierung der Ausbreitung von Gewässerverunreinigung im Bodensee erteilt worden, weiss die Thurgauer Regierung. Allenfalls könne sich aufgrund dieser Erkenntnisse weiterer Untersuchungsbedarf ergeben.

Kantonsrat Jost Rüegg zeigt sich auf Anfrage mit der Antwort zufrieden. «Ich beobachte das aber weiterhin.» Kein weiterer Handlungsbedarf? Er würde es begrüssen, wenn der Kanton dort, wo Unsicherheiten bestünden, mit einem Brief sicherstellen würde, dass sich Firmen nochmals rückversicherten, dass tatsächlich kein giftiger Löschschaum mehr vorhanden sei. Drastische Massnahmen seien nach allem, was man vom Fall Goldach wisse, keine nötig.