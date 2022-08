Tötungsdelikt Fall Barchetsee: Die Polizei wusste, dass der Tatverdächtige einreisen wird – und sie glaubt an weitere Täter Im Dezember 2007 wurde ein 27-jähriger Ägypter getötet und seine Leiche im Barchetsee bei Neunforn versenkt. Die Ermittlungen liefen ins Leere, ehe die Kantonspolizei Thurgau in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» einen letzten Aufruf startete. Jetzt haben verschiedene Hinweise zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt.

Der Barchetsee in Neunforn: Hier versenkte die Täterschaft 2007 die Leiche des 27-jährigen Ägypters. Bild: Kapo TG

An einem 30 Kilogramm schweren Betonblock festgebunden, auf den Seegrund gesunken, tot: So entdeckte der Pächter des Barchetsees in der Gemeinde Neunforn am 13. Dezember 2007 die Leiche eines 27-jährigen Ägypters. Die Obduktion offenbarte: Der Mann war durch mehrere Schüsse gestorben. Viel mehr als dies fand die Polizei nie heraus. Der Fall Barchetsee ist bis heute ungelöst – war jahrelang ein sogenannter «Cold Case».

Um an Hinweise zu gelangen, griff die Kantonspolizei Thurgau im Frühling auf unübliche Mittel zurück. Man startete einen Zeugenaufruf in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» und Mediensprecher Matthias Graf sagte: «Das ist unsere letzte mögliche Fahndungsmassnahme.»

Tatverdächtiger am Zoll festgenommen

Offenbar hat der Aufruf Wirkung gezeigt. Am Freitagnachmittag meldet die Kantonspolizei, man habe gleichtags am Nachmittag einen 62-jährigen Schweizer festgenommen. Der Erfolg sei umfangreichen und intensiven Ermittlungen in Kombination mit der Auswertung neuer Spuren und Hinweisen von Auskunftspersonen, «unter anderem nach ‹Aktenzeichen XY ungelöst›» zu verdanken, heisst es in der Mitteilung.

Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag bei der Einreise in Bargen, Schaffhausen angehalten und festgenommen.

Über die Relevanz und den Inhalt einzelner Hinweise und Spuren könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben, sagt Mediensprecherin Claudia Brunner auf Anfrage. Genauere Auskunft gibt sie aber zur Festnahme:

«Wir wussten dank Hinweisen, dass der Mann in die Schweiz einreisen wird, wussten aber nicht, wann und wo.»

In Bargen hätten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) den 62-Jährigen im Rahmen einer Routinekontrolle angehalten und dann festgestellt, dass ein von der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ausgestellter Haftbefehl gegen den Mann vorliegt.

Brunner sagt: «Die BAZG-Mitarbeitenden haben daraufhin die Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Deren Einsatzkräfte haben den Tatverdächtigen festgenommen und inhaftiert.»

Die Ermittlungen laufen weiter

Während die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eine Strafuntersuchung führt und beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen beantragt, ist die Arbeit auch für die Polizei nicht getan. Brunner sagt:

«Die Ermittlungen laufen deswegen weiter, weil wir davon ausgehen, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren.»

Bei den Ermittlungen direkt nach dem Leichenfund 2007 entdeckte die Polizei am Barchetsee weder Blutspuren noch Patronenhülsen. Von Beginn an war deshalb ziemlich klar: Der Fundort der Leiche konnte nicht auch der Tatort gewesen sein.

Weil vom Parkplatz bis zum See auch keine Schleifspuren zu finden waren, ging die Polizei schon damals davon aus, dass mindestens zwei Personen die Leiche ans Ufer getragen und versenkt haben mussten.

Ungeklärt bleibt weiterhin die Rolle des Betonblocks, an dem der Tote befestigt und in die Tiefe gezogen worden war. Offenbar soll sich nach «Aktenzeichen XY ungelöst» eine Person gemeldet haben, die Hinweise zur Herkunft des Blocks machen konnte. Ob diese Spur schlussendlich zur Festnahme geführt hat, kann und will Polizeisprecherin Brunner zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.