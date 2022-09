Thurkorrektur Umweltschützer sind sauer: «Der Thurgau ist gerade daran, eine Jahrhundertchance zu verspielen» Die Interessengemeinschaft Lebendige Thur ist enttäuscht über das Konzept zur Thurrenaturierung. Damit erreiche der Kanton seine eigenen Ziele nicht, verletze Bundesvorgaben, gefährde den Hochwasserschutz und verwehre der Bevölkerung ein Naturparadies.

Blick von Westen auf die Rorerbrücke bei Frauenfeld: Die Thur soll wieder mehr Platz erhalten und an den Auenwald angebunden werden. Tobias Garcia

Der Thurgau erhielt mehr als 1000 Liebesbriefe. Umweltschützer und Naturliebhaber bekundeten so ihre Zuneigung zu einer renaturierten und ökologisch aufgewerteten Thur. Die öffentliche Mitwirkung zum Hochwasserschutzkonzept des Kantons bot ihnen im August 2020 die Möglichkeit dazu. Doch das nun vorliegende Konzept des Generationenprojekts zur Revitalisierung des begradigten und kanalisierten Flusses geht ihnen viel zu wenig weit, wie die Interessengemeinschaft (IG) Lebendige Thur in einer Medienmitteilung am Dienstag klarmacht. Die IG vertritt die Interessen von Pro Natura, WWF, Aqua Viva, Birdlife und dem Fischereiverband.

«Der Kanton hat die Liebeserklärung der Thurgauerinnen und Thurgauer an eine lebendige Thur schroff zurückgewiesen. Statt den Menschen wieder mehr Natur entlang der Thur zu bieten, verabschiedet er ein mutloses Konzept voller technischer Mängel», sagt Christian Hossli, Geschäftsführer der IG Lebendige Thur.

«Um Hochwasserschutz, Naherholung und Naturschutz miteinander in Einklang zu bringen, reicht der im verabschiedeten Konzept vorgesehene Gewässerraum bei weitem nicht aus.»

«Dieses Konzept provoziert Rechtsstreite»

Ein Hauptkritikpunkt der IG: Das Konzept beschränke den Gewässerraum auf ein absolutes Minimum von nur gerade zusätzlichen 15 Metern der aktuellen Uferlinien auf beiden Seiten, sagt Hossli. Das sei noch deutlich entfernt von den heutigen Aussendämmen. Erst bei der Umsetzung der etappenweisen Revitalisierungsprojekten soll der Thur dann mehr Platz zugestanden werden. Hossli sagt:

«Der Kanton ist gerade daran, eine Jahrhundertchance zu verspielen.»

Ausserdem schaffe der Kanton damit Rechtsunsicherheit und provoziere unnötige Konflikte, bemängelt die IG, «denn bereits festgelegte Eigentumsrechte müssten im Falle von Revitalisierungen immer wieder neu verhandelt werden». Das sei ein aussichtsloses Unterfangen und provoziere Rechtsstreite. Dieses Vorgehen widerspreche ausserdem den Vorgaben des Bundes. «Die Gewässerschutzvorschriften sehen keine etappierte Gewässerraumausscheidung vor», heisst es in der Mitteilung. «Im Gegenteil, es muss von Beginn weg auch der für Revitalisierungen und den Hochwasserschutz erforderliche Gewässerraum mit ausgeschieden werden, nicht nur der minimale Gewässerraum.»

«Bundesvorgaben werden nicht eingehalten»

Die IG Lebendige Thur ist enttäuscht vom verabschiedeten Gesamtprojekt.

«Die Kantonsregierung muss die vorliegenden Fehler dringend korrigieren.»

Sonst verletze sie nicht nur geltendes, übergeordnetes Recht, «sondern auch die Bedürfnisse von Mensch und Natur, die eine wahrlich lebendige Thur verdient haben.»

Die Botschaft der Regierung an den Grossen Rat zum Konzept Hochwasserschutz der Thur liegt aber bereits vor. Dieses bietet die Grundlage für künftige Renaturierungsprojekte. Noch ist das Geschäft nicht traktandiert. Die Parlamentarier werden nur die Möglichkeit haben, die Botschaft zur Kenntnis zu nehmen. Dennoch hegt die IG Lebendige Thur die Hoffnung, dass die Verantwortlichen hellhörig werden und noch Korrekturen am Konzept im Sinne der IG vornehmen.

Während für die Umweltschützer der Kanton Thurgau seine Ziele einer naturnäheren Thur viel zu zaghaft umsetzt, geht das Vorhaben für Bauern viel zu weit. Sie kritisieren, dass sie zu viel wertvolles Land zu Gunsten des Renaturierungsprojekts hergeben müssen.