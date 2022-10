Thurgau Zuckerfabrik Frauenfeld entlastet die kantonale Gasversorgung massiv Die grösste Thurgauer Gas-Konsumentin nützt ihren Zweistoffbrenner und bezieht ihre Energie in Form von Öl statt Gas. Im Werk Aarberg liefert ein Holzkraftwerk 60 Prozent der Energie. Auch in Frauenfeld müsse auf Erneuerbare gewechselt werden, fordert GP-Kantonsrat Vogel.

Silos der Zuckerfabrik Frauenfeld. Ralph Ribi

Die Zuckerfabrik Frauenfeld ist der wohl grösste Gasverbraucher im Kanton Thurgau. Der Frauenfelder GP-Kantonsrat Simon Vogel schätzt ihren Anteil auf rund 10 Prozent, wie er kürzlich in einer Grossratsdebatte sagte. Dabei stützte er sich auf das CO 2 -Emissionshandelregister des Bundes. Nach Berechnung dieser Zeitung dürften es 7,4 Prozent sein (siehe Zusatztext).

120 GWh pro Jahr Die Zuckerfabrik Frauenfeld benötigt nach eigenen Angaben in normalen Jahren rund 120 GWh (Gigawattstunden) Gas. Der Thurgauer Energieverbrauch beträgt nach Angaben des Kantons jährlich total 1628 GWh; davon 22 Prozent in Form von Gas. Daraus ergibt sich, dass auf die Zuckerfabrik 7,4 Prozent des Thurgauer Gasverbrauchs entfällt. (wu)

Angesichts der Energiemangellage hat die Zuckerfabrik den Erdgasverbrauch stark gesenkt. Steve Howe, Leiter Operations, sagt:

«Dieses Jahr haben wir fast auf 100 Prozent Heizöl umgestellt.»

Derzeit entfällt nach seinen Angaben nur noch 5 bis 10 Prozent des Energieverbrauchs auf Gas.

Steve Howe, Werkleiter Zuckerfabrik. Ralph Ribi

Auch die Zuckerfabrik Aarberg hat umgestellt und bezieht 60 Prozent ihrer Energie aus einem Holzkraftwerk. Die Zuckerfabrik Frauenfeld verfügt wegen der Versorgungssicherheit über Zweistoffbrenner, und zwar «schon immer», wie Howe sagt. Während der Rübenernte könne sie es sich nicht leisten, dass ein Energieträger ausfalle.

Auch in andern Jahren sei es möglich, dass der Gaslieferant die Belieferung von Kunden einstellt. Das sei bei vielen Industriebetrieben ähnlich.

Die Zuckerfabrik hat laut Howe auf Öl umgestellt, weil der Bund alle dazu aufgerufen habe, die dies tun könnten. Schon zwischen Frühling und Sommer habe die Zuckerfabrik deshalb Öl eingekauft.

Verdampfen benötigt grosse Energiemengen

Zuckerrüben bestehen zu rund 75 Prozent aus Wasser, zu 17 bis 18 Prozent aus Zucker. Die Zuckerfabrik benötigt die Energie, um das Wasser zu verdampfen und damit der Zucker kristallisiert. «Das ist weltweit dasselbe», sagt Howe, «auch Zuckerrohr, alle brauchen viel Energie, das ist keine Schweizer Spezialität.»

Die Zuckerfabrik produziert selber Biogas, und zwar 400 Kubikmeter pro Stunde. Um es ins öffentliche Netz einzuspeisen, muss sie es mit Erdgas mischen. «Das ist mehr oder weniger der Grund, dass wir weiterhin Erdgas verbrauchen», sagt Howe.

Die Zuckerfabrik suche immer Projekte, um Energie zu sparen. So versuche sie derzeit, Rübenschnitzel mit Niedertemperatur zu trocknen. Die Zuckerfabrik ist am benachbarten Holzkraftwerk Bioenergie Frauenfeld beteiligt, das diesen Sommer eröffnet worden ist. Die Zuckerfabrik bezieht von ihr Abwärme zum Heizen und zur Aufrechterhaltung optimaler Lagerbedingungen des Zuckers in den Silos.

Andrea Paoli, Leiter der kantonalen Abteilung Energie, hat keine Informationen darüber, wie viele Industriebetriebe von Gas auf Öl gewechselt haben: «Ich nehme an, dass es einige gemacht haben.»

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie. Ralph Ribi

Grossverbraucher seien auch Gemüseproduzenten und Gastrocknungsanlagen. Wer einen Zweistoffbrenner habe, sollte möglichst schnell umstellen. Im Thurgau sei der Gas-Anteil am Gesamtenergieverbrauch relativ hoch.

Paoli zeigt sich zuversichtlich, dass die Schweiz mit den eingeleiteten Massnahmen ohne Stromabschaltungen durch den Winter kommt. Gemäss Umfragen hätten schweizweit 65 Prozent der Einwohner irgendeine Sparmassnahme ergriffen. In seinem persönlichen Umfeld würden die Sparmassnahmen akzeptiert: «Ich spüre ein grosses Wohlwollen.»

Im sogenannten Glaspalast, wo Paoli sein Büro hat, gebe es kein warmes Wasser mehr in der Toilette und nur noch einen Drucker pro Stockwerk.

Vogel: Grundsätzlich konsumieren wir zu viel Zucker

Simon Vogel erwartet von der Zuckerfabrik Frauenfeld, dass sie in Zukunft ausschliesslich mit erneuerbaren Energien betrieben wird: «Hier fehlt mir ein Plan, wie dies genau geschehen soll.» Aarberg habe mit dem Holzkraftwerk gezeigt, wie es gehen kann.

Simon Vogel, Kantonsrat der Grünen, Frauenfeld. Benjamin Manser

«Grundsätzlich produzieren und konsumieren wir zu viel Zucker», fügt Vogel an. Die Frage sei, ob es sinnvoll sei, dass die Hälfte des in Frauenfeld produzierten Zuckers für Red Bull verwendet werde.

«Ein geringerer Zuckerkonsum würde auch zu einem geringeren Energieeinsatz führen.»