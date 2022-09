Thurgau «Vergiss nicht, zu danken» – staatlicher Aufruf zum Gebet Am Bettag sollen gerade die grossen Fragen menschlichen Lebens im Zentrum stehen – ein Gastbeitrag des katholischen Theologen Jürgen Bucher.

Jürgen Bucher ist Theologe und Seelsorger. Donato Caspari

Der sogenannte Bettag (offiziell: Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag) ist ein staatlich angeordneter überkonfessioneller Feiertag in der Schweiz. Er wird von allen christlichen Kirchen und der Israelitischen Kultusgemeinschaft gefeiert. Sie nehmen als anerkannte religiöse Institutionen der Schweiz den Ball auf, welchen die staatlichen Institutionen ihnen zuspielen.

Der Bettag ist kein kirchlich-religiöser Feiertag, sondern ein politisch institutioneller Feiertag. Er beansprucht Öffentlichkeitscharakter und hat somit eine politische Dimension. Einmal im Jahr lädt er bewusst ein zur Unterbrechung des Jetzt, um über kulturelle und religiöse Grenzen hinweg sich auf gemeinsame Werte, Würde und Orientierungspunkte in der Gesellschaft zu besinnen und in den Dialog zu treten.

An diesem Feiertag sollen gerade die grossen Fragen menschlichen Lebens im Zentrum stehen: Woher komme ich und welchen Platz habe ich in der Gesellschaft der Schweiz? Woran reife ich und worauf kann ich mich verlassen? Wer bin ich und wer ist Gott? Was soll ich tun oder besser lassen? Welche Verantwortung trage ich in der Gesellschaft und im Staat mit? Worauf kann ich hoffen? Viele Fragen, die jede und jeder selbstbestimmt und entschieden beantworten soll, damit gerechtes, friedliches, solidarisches, nachhaltiges, verantwortungs- und würdevolles Handeln möglich wird.

Von Würde und Zusammenleben

Die Stärke des Neuen Testaments in der Bibel, als Fundament christlichen Denkens, ist ihr Menschen- und Gottesbild. Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil sie in Gott verankert ist. Die Würde des Menschen erhält somit eine tiefere Begründung, die in Gott mündet. Denn bei Jesus von Nazareth zählt jeder Mensch. Er kennt keine Grenzen. Er teilt Menschen nicht in Klasse, Geschlecht, Ethnie, Nation oder Religion ein; schon gar nicht in eine «a-Kategorie-Mensch»: arm, alt, arbeitslos, adipös, Asylant, Ausländer.

Eine christliche und moderne Gesellschaft von heute ist im Folgenden darin zu erkennen: Die Würde des Menschen und die daraus resultierenden Menschenrechte sind der Massstab der Gesetze und die Grundlage für das gleichberechtigte Zusammenleben aller Menschen im Land. Der Respekt vor und der Dialog mit Andersdenkenden und Minderheiten soll gefördert werden, damit kein fauler Frieden sich breit machen kann. Darum findet der Bettag, gerade im städtischen Kontext, immer mehr als interreligiöse Feier und interkulturelle Begegnung statt.

Vergiss nicht, zu danken

Der Bettag als gesamtschweizerischer Feiertag seit 1796 ermöglicht Wesentliches. Vergiss nicht, zu danken: für die rechtsstaatlichen und demokratischen Strukturen in der Schweiz, welche Generationen vor uns erstritten und erwirkt haben. Wollen wir diese den zukünftigen Generationen als Grundlage für Frieden und Freiheit nicht weitergeben?

Vergiss nicht, Busse und Verzicht einzuüben: Denn worauf eine Gesellschaft weitgehendst verzichten kann, davon ist sie auch nicht abhängig. Lehrt uns das nicht aktuell die Öl- und Gaskrise? Vergiss nicht, zu beten: miteinander und füreinander zum einen Gott der Juden, Christen und Muslime. Dann ist es nicht nur ein Zeichen der gelebten Ökumene und des interreligiösen Dialogs, sondern ein viel umfassenderes Band, welches sehr viele Menschen in der Schweiz wahrhaft verbindet und zusammenhält.