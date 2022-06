Non-Stop Seeumrundung in Laser-Jollen geglückt

Blick auf den Bodensee. Bild: Donato Caspari 26.06.2021

Radolfzell In 20,5 Stunden haben Elias Fauser und Max Gasser den Bodensee umrundet – um einiges schneller als erwartet! «Wir sind ziemlich erschöpft, da wir beide keine Minute geschlafen haben. Es war eine tolle Erfahrung, und das Ganze für eine gute Sache», sagt Max Gasser in einer ersten Reaktion am Montagmorgen. Start war am Sonntag um 11 Uhr, Ankunft am Montag früh um 7:30 Uhr in Konstanz. Die beiden Sportler haben die 72 Seemeilen alleine auf ihren Booten verbracht und waren auf sich gestellt. Das motorisierte Begleitboot diente lediglich zu ihrer Sicherheit.

Beide Sportler sind trotz ihres jungen Alters erfahrene Racer und kennen den Bodensee. Sie segeln seit ihrer Kindheit.

Das Projekt hatte neben der sportlichen Herausforderung auch das Ziel, auf die die Verschmutzung des Bodensees mit Mikroplastik und Plastik hinzuweisen. Fauser und Gasser wollen so ein Zeichen setzen und mit dem «Spendenlauf unter Segeln» das EU-LIFE Projekt «Blue Lakes» von der Bodensee-Stiftung unterstützen. Die Bodensee-Stiftung aus Radolfzell macht in dem 4-jährigen Projekt auf die wachsende Bedrohung einer Mikroplastikbelastung am Bodensee aufmerksam und sammelt Spenden. (red)