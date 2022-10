Nachfolger übernehmen: Frauenfelder Bäckerei Stähli heisst jetzt Schatt

Umbeschriftung der Bäckerei-Konditorei am Marktplatz: von Stähli zu Schatt. Bild: Samuel Koch

Nach 20 Jahren haben Marina und Roger Stähli zwei der drei Standorte ihrer Bäckerei-Konditorei Stähli in Frauenfeld an ihre Nachfolger Tamara und Sebastian Schatt übergeben. Seit Montag läuft das Geschäft unter der Führung des neuen Geschäftspaares sowohl am Marktplatz als auch im Hummel. «Wir wollen den Traditionsbetrieb weiterführen», sagt Sebastian Schatt. Der 34-Jährige arbeitet seit 2008 im Betrieb der Stählis, zuletzt als Bäckereichef. Sein Arbeitstag startet jeweils um 1 Uhr nachts. «Der Chef muss da sein», sagt er. Am Samstag folgt ein Willkommensapéro für die Kundschaft. Der beginnt um 13.30 Uhr. (sko)