Tatverdächtiger in Haft

Die Polizeibeamten von Konstanz konnten einen Tatverdächtigen festnehmen. Bild: Raphael Rohner

Am Mittwochmittag ist es an einem Kiosk auf der Marktstätte zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Ein 36 Jahre alter Mann betrat gegen 11.45 Uhr den Kiosk an der Marktstättenunterführung. Dort bedrohte der Mann die 29-Jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die junge Frau zur Herausgabe des in der Kasse befindlichen Bargelds auf. Unter einem Vorwand konnte die 29-Jährige in eine nahe gelegene Gaststätte flüchten und von dort die Polizei rufen. Der 36-Jährige verliess währenddessen den Kiosk. Er konnte jedoch im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmassnahmen des Polizeireviers Konstanz und der Bundespolizei kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erliess einen Haftbefehl. Der 36-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. (red)