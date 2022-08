Kreuzlinger NLA-Tennisspielerinnen verlieren das Interclub-Fernduell

Dem TC Hörnli Kreuzlingen fehlte in der NLA der Frauen nur wenig, um nach 2021 erneut am Finalwochenende teilzunehmen. Am Ende der Vorrunde belegt er dennoch den fünften und letzten Platz. Damit ist die Saison 2022 für die Ostschweizerinnen vorbei. Am letzten Spieltag am Dienstag musste das spielfreie Kreuzlingen sowohl Weihermatt wie auch Dählhölzli Bern an sich vorbeiziehenlassen, weil sich die beiden Klubs im Direktduell nicht wehtaten. Nach den Einzeln hatte Weihermatt mit der 4:0-Führung den Finalrundeneinzug schon perfekt gemacht und Aufsteiger Dählhölzli holte im Doppel schliesslich den einen Punkt, der nötig war, um Kreuzlingen zu überholen.