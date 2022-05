Sie rollt von Erfolg zu Erfolg

Catherine Debrunner mit ihrer Bronzemedaille an den Paralympics in Tokio im August 2021. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Catherine Debrunner ist momentan so gut in Form wie noch nie. Das zeigt die Rollstuhlsportlerin an den Parathletics, wo sie über 200 Meter und 800 Meter einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Das ist das Ergebnis harter Arbeit: «In den vergangenen zwei Jahren habe ich enorme Fortschritte gemacht», sagt die 27-Jährige in der «Zuger Zeitung». «Ich bin leidensfähiger geworden.» Seit Anfang Jahr setzt Debrunner voll auf den Spitzensport und hat deshalb schweren Herzens ihre Stelle als Primarlehrerin aufgegeben: «Obwohl mir der Beruf wahnsinnig gut gefällt und ich weiss, dass mir die Kinder bald fehlen.» Die Mettendorferin hat die Pädagogische Hochschule in Kreuzlingen absolviert, bevor sie ins Luzernische in die Nähe des Paraplegiker-Zentrums in Nottwil zog. «Die Infrastruktur und die Betreuung in Nottwil sind für Rollstuhlsportlerinnen und Rollstuhlsportler einfach top», sagt sie. Neben dem Sport achtet Debrunner mittlerweile auch darauf, sich genug zu entspannen. «Mir ist bewusst geworden, was für ein wichtiger Faktor die Erholung ist.» Ihr Erfolg gibt ihr Recht. (sju)