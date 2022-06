175-Jahre Eisenbahn: Feste und Führungen in der Ostschweiz

Seit 175 Jahren fahren Züge in der Schweiz: Jetzt wird in der Ostschweiz gefeiert. Bild: PD

Vor 175 Jahren fuhr die erste Eisenbahn in der Schweiz. Im laufenden Jahr feiern die SBB dieses Jubiläum mit einer Vielzahl an Festivitäten. Dieses Wochenende wird in der Ostschweiz gefeiert, denn gleichzeitig mit den SBB feiern auch weitere Verkehrsbetriebe.

Auf dem grössten Festplatz in St.Margrethen zeigt das Unternehmen Stadler Rail erstmals die neuste Produktionsfabrik für modernste Eisenbahnen. Das Unternehmen feiert gleichzeitig sein 80-jähriges Bestehen. Es warten Einblicke in die Produktion der Doppelstöcker-Züge und Metros sowie weitere Erlebnisse rund ums Thema Eisenbahn. Doch aufgepasst: Das Fotografieren oder Filmen in den Hallen ist laut dem Unternehmen strikte verboten. Man will keine Ausnahmen tolerieren. Mehr zu sehen soll es auf dem Festgelände geben, wo die SBB die Transportpolizei und diverses Rollmaterial vorstellen. Anlässlich der gemeinsamen Festivitäten findet um 14.30 Uhr die Taufe eines Thurbo-Zuges im Bereich Altfeldstrasse statt. Thurbo feiert ebenfalls ein rundes Jubiläum: Seit 20 Jahren existiert der kleine schnelle Zug.

In Herisau können die Züge der SOB unter die Lupe genommen werden. Bild: SOB

Mit diversen Sonderzügen und Shuttlebussen können Interessierte nach Altstätten fahren, wo die Rheintal Bus AG ihr 125-jähriges Firmenjubiläum feiert. Wer es lieber ganz technisch mag kann in Herisau am Samstag und am Sonntag erstmals die Unterhaltshallen der Südostbahn (SOB) in Augenschein nehmen und das Rollmaterial von allen Seiten inspizieren. (Hier darf frei fotografiert werden.)

Am Sonntag zeigt das Locorama in Romanshorn eine grosse Sonderausstellung zu den letzten 175 Jahren Eisenbahngeschichte. Vor Ort zeigen zudem Schauspieler in originalen Kostümen Szenen aus einer vergangenen Zeit. Im Appenzellerland können Interessierte am Sonntag von Herisau mit historischem Rollmaterial gemütlich nach Gossau und wieder zurück fahren.

An allen Standorten der Festivitäten sind Festwirtschaften eingerichtet. Mehr Informationen zum Festwochenende gibt es online. (rar)