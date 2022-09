Hausi will nach Schwyz

Weinfelden TG , 26.04.2019 / A Interview mit Hausi Leutenegger Donato Caspari

Wer so bekannt ist wie Hausi Leutenegger, wird überall im Land erkannt – auch in der Innerschweiz. Als er am Dienstag mit seiner Frau Anita das Gemeindehaus in Schwyz betrat, blieb das nicht unbemerkt. Hausis offizielle Erklärung im «Bote der Urschweiz»: Er sei nur da, um seinen Pass zu verlängern. Der «Blick» hakte nach – und Hausi Leutenegger verriet: «Ja, ich plane, nach Schwyz zu ziehen, will mir da in Ruhe ein paar Häuser anschauen.» In Freienbach am Zürichsee sei ihm langweilig, denn: «Wenn ich da mal auf ein paar Bier gehen will, brauche ich einen Chauffeur.» Eilig hat es der 82-jährige Olympiasieger, Schauspieler und Unternehmer nicht. Der Mann mit Wohnsitzen am Genfersee, am Zürichsee, in der Ostschweiz und auf Gran Canaria sagt: «Sobald ich das perfekte Haus gefunden habe, zügle ich. Das kann schnell gehen, oder auch nicht. Ich habe ja Zeit.» (ste)