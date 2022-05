Thurgau-Ticker vom 18. - 29. Mai

Festivals kehren nach zweijähriger Zwangspause zurück auf die Allmend

Luftaufnahme des ersten Out in the Green im Jahre 1987. Bild: PD

Am 29. Juni kehrt mit dem Out in the Green die Rockmusik zurück auf die Grosse Allmend in Frauenfeld. In rund einem Monat spielt unter anderem die weltbekannte US-Band Metallica vor 50’000 Besucherinnen und Besucher. Die Organisation für das eintägige Konzert sind in Gang. «Die Vorbereitungen laufen gut und wir sind im Plan – auch wenn wir nach zwei Jahren Zwangspause ein wenig aus der Übung gekommen sind», sagt Open-Air-Sprecher Joachim Bodmer. «Aber am meisten freuen wir uns endlich wieder einmal mit so vielen Menschen zusammen unvergessliche Konzerte geniessen zu können.» Das mehrtägige Hip-Hop-Open-Air, das grösste dieser Sparte von ganz Europa, findet eine Woche später vom 6. bis 9. Juli statt. (sko)