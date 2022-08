Hohe Wassertemperaturen und niedrige Seespiegel

Das Bodenseeufer bei Lindau. An vielen Stellen werden nun breite Kiesstrände sichtbar. Bild: PD

Anfang August stiegen die Wassertemperaturen des Bodensees bis auf 24,2 Grad, und zwar in Seemitte. In den Buchten sowie im flacheren Untersee können es durchaus zwei Grad mehr sein. Ganz ungetrübt ist die Badefreude allerdings vielerorts nicht, weil der Weg bis zum Wasser wegen der sinkenden Pegelstände zunehmend weiter wird. Auch immer mehr Bootsliegeplätze fallen trocken. Aktuell liegt der Seespiegel knapp einen Meter niedriger als in einem normalen Sommer. Üblicherweise wird ein derart niedriger Wasserstand wie im August 2022 nur im Winter erreicht.

Der Sommer 2022 reiht sich damit klar in den Trend der letzten Jahre und Jahrzehnte ein: «Der Klimawandel lässt den See immer wärmer werden», sagt Martin Grambow, Vorsitzender der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee. Das bleibt nicht ohne Folgen für den See: Je länger und stärker er sich im Sommer erwärmt, desto schwieriger wird es für ihn, im Winterhalbjahr lebenswichtigen Sauerstoff zu tanken. Denn bei warmem Oberflächenwasser ist zum einen die Schichtung zum kühlen Tiefenwasser hin stabiler, was eine Zirkulation des Sees bei starkem Wind erschwert. Zum anderen wird die Zeitspanne für eine bis in grosse Tiefen reichende Durchmischung immer kürzer, weil sich der See im Frühjahr zeitiger erwärmt und im Herbst später abkühlt.

Der Klimawandel lässt aber nicht nur die Wassertemperaturen steigen, er verändert offensichtlich auch die Pegelstände am Bodensee. Im Vergleich zu früher werden deutlich niedrigere Seespiegel, so wie jetzt im Sommer 2022, zunehmend die Regel. Ein noch niedrigerer Wasserstand im Juli und August wurde zuletzt im Jahr 2006 gemessen. Normalerweise hat der Bodensee im Sommer maximale Pegelstände, während sie im Winter – und hier zumeist im Februar – am niedrigsten sind. (red)