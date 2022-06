Pilots of the Daydreams feiern ihre CD-Taufe

Joshua Wirth (Studioaufnahmen), Marco Predicatori (Gesang/Gitarre), Biagio Anania (Schlagzeug), Martin Kohler (Materingarbeit) und Walo Bortoletto (Bass). Bild: Urs Schläpfer

Am vergangenen Samstag fand die CD-Taufe für das Debutalbum «Angels Are Real» statt. Ein begeistertes Publikum und Überraschungsgäste machten den Event zu etwas Besonderem. Die Ostschweizer Rockband mit dem Bischofszeller Sänger und Gitarristen Marco Predicatori hatte bewusst die «Eintracht» in Kirchberg SG als Durchführungsort gewählt. Die einmalige Kombination aus Club, Gastronomie und Bar kam allen Beteiligten zu Gute. Als Moderator fungierte der Thurgauer Danny Frischknecht vom international bekannten Online-Musikmagazin «rocknews.ch». Der Anlass wurde mittels Fotoreportage und Film dokumentiert. Am 8. Juli treten die Pilots of the Daydreams an der «Rock and Blues Night» in Gossau auf. (st)