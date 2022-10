Thurgauer Nationalturner holen in Zizers 17 Auszeichnungen

Schöner könnte der Abschied nicht sein. Bei seinem letzten Auftritt als Nationalturner am vergangenen Sonntag zeigte der Urner Andi Imhof nochmals seine volle Stärke und verteidigte seinen Schweizermeistertitel erneut. Mit seiner Vielseitigkeit und seinem sprichwörtlichen «Biss» distanziert er seine Kontrahenten auf die Plätze. Die Thurgauer Delegation konnte zwar in keiner Kategorie einen Sieg verbuchen, reiste jedoch mit ansprechenden 17 Auszeichnungen nach Hause.

Thurgauer Kranzgewinner Philipp Peter, This Kolb, Robin Straub, Aron Kiser, Primin Kolb, Yves Mülhaupt und Neo-Bündner Lukas Roth (3.v.r.). Bild: PD

Rund 300 Athleten aus allen Alterskategorien, davon rund ein Dutzend Mädchen, zeigten auf den ausgezeichneten Wettkampfanlagen in der Bündner Herrschaft vielseitigen und hochstehenden Nationalturnsport.

In der höchsten Kategorie A war damit zu rechnen, dass nebst Andi Imhof vor allem die Saisonsieger Marco Lussi (Ennetbürgen), Roman Zurfluh (Aristau), This Kolb (Märstetten) um den Tagessieg mitreden würden. Aus Thurgauer Sicht reihte sich This Kolb nach dem Vornotenwettkampf noch vor Andi Imhof auf dem 8. Rang ein. Der spätere Zweitplatzierte, Roman Zurfluh, distanzierte den Thurgauer Favoriten um einen Punkt und stand zur Halbzeit an der Spitze der Rangliste. Mit einem Sieg im Ringen gegen den ehemaligen Zihlschlachter Turner und Neo-Bündner Lukas Roth machte Imhof Boden gut. Im anschliessenden Gang im Schwingen siegte der junge Luzerner David Wüest gegen den Thurgauer Yves Müllhaupt und übernahm knapp die Führung vor Zurfluh, Kolb und Aron Kiser aus Märstetten. In der vorletzten Runde mit Ringen setzte sich dann der Aargauer Zurfluh gegen Kiser durch. Auch Imhof siegte in derselben Runde gegen den zähen Robin Straub aus Zihlschlacht und qualifizierte sich somit für den Schlussgang.

Andi Imhof wusste, dass er für den Tagessieg gegen Zurfluh gewinnen musste. Der Urner liess nach längerem Taktieren nichts mehr anbrennen und legte seinen Kontrahenten mit Nachdrücken auf den Rücken. Somit holte sich der 38-jährige Bürgler mit 94.3 Punkten zum Abschluss seiner so erfolgreichen Laufbahn nochmals den Schweizer Meistertitel. Zurfluh klassierte sich mit 1.1 Punkten Rückstand im 2. Rang, während der 21-jährige Luzerner Samuel Schwyzer mit einer abschliessenden Maximalnote 10 gegen den Berner Pedro Lanz den Bronzerang ergatterte.

Zwei Thurgauer Jungturner auf dem Podest

Dem Mitfavoriten This Kolb lief es am Nachmittag nicht nach Wunsch und er klassierte sich mit einem Sieg und drei Gestellten auf Platz 7 in der Endabrechnung. Dahinter reihten sich Robin Straub und Aron Kiser ebenfalls in den Top Ten ein. Mit insgesamt sechs Auszeichnungen in der höchsten Kategorie resultierte jedoch ein ansprechendes Ergebnis für die Thurgauer Athleten.

In der zweithöchsten Klasse L2 erkämpfte Andrin Habegger aus Märstetten den zweiten Rang. Auf dem Podest der Leistungsklasse 1 landeten mit Elias Bolzli im zweiten Rang vor Yanick Siegenthaler gleich zwei Thurgauer Jungturner. (red)