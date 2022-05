Mehrere Gebäude ohne Storm

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Sonntagabend auf der Spanierstrasse in Konstanz einen Unfall verursacht und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40'000 Euro angerichtet. Gegen 23 Uhr fuhr eine 42-jährige Frau mit einem Mazda auf der Spanierstrasse in Richtung Sternenplatz. Auf Höhe des Rheinstrandbads geriet die Mazda-Fahrerin nach rechts in den Grünstreifen und touchierte dort einen Baum samt Stützpfeilern. In der Folge querte die 42-Jährige mit ihrem Auto die Spanierstrasse und kollidierte auf Höhe der Badgasse mit einem Stromverteilerkasten, der dabei völlig zerstört wurde.

Im Anschluss räumte die Unfallfahrerin diverse Trümmerteile von der Fahrbahn und fuhr in Richtung Benediktinerplatz davon. Dort stellten die Beamten die Frau und bemerkten während der Begutachtung die Schäden an ihrem Auto. Da die Frau nach Alkohol roch, musste sie eine Blutprobe abgeben. Um den demolierten Mazda kümmerte sich ein Abschleppdienst. Durch die Beschädigungen an dem Stromverteilerkasten waren mehrere Gebäude der Spanierstrasse und der Badgasse zeitweise ohne Strom, sodass Feuerwehr und Stadtwerke ebenfalls unterstützten. (red)