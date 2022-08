Hohe Zahl an Burn-out-Erkrankten bei der Swiss

Sandrine Nikolic-Fuss, Chefin der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Bild: Ralph Ribi

Die Fluggesellschaft Swiss taumelt, und Sandrine Nikolic-Fuss ist in einer Doppelrolle mittendrin. Zum einen arbeitet die 53-Jährige, die im Thurgau lebt, als Maître de Cabine an vorderster Front, zum anderen ist sie als Chefin der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Kapers im Hintergrund aktiv. In der «Schweizer Illustrierten» sagt sie: «In meinem Team kämpft eine aussergewöhnlich hohe Zahl gegen ein Burn-out oder Erschöpfung.» Schuld daran sei das Management der Swiss. Trotz Abratens der Gewerkschaftschefin hat es im Mai 2021 über 300 Leute entlassen. Jetzt fehlt dieses Personal, und die Swiss holt Hilfe im günstigeren Ausland. Nikolic-Fuss sagt: «Es ist eindeutig Sozialdumping. Das erschüttert mich!» Trotz allem hält sie, die Philosophie studiert und im St.Galler Philharmonie-Orchester Bratsche gespielt hat, an ihrer Branche fest: «Das Fliegen gefällt mir immer noch sehr – und die Arbeit für die Gewerkschaft ist intellektuell sehr befriedigend.» (ste)