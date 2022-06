Erster Fall von Affenpocken im Thurgau bestätigt

Ein Einachserpilot im Einsatz.

Seit 2020 Gerichtsschreiber am Obergericht in Schaffhausen

Der ehemalige Präsident und jetzige Berufsrichter vom Bezirksgericht Arbon Ralph Zanoni tritt zurück. Die Wahl um seine Nachfolge findet am 25. September statt. Die SP Arbon mit der SP Amriswil und der SP Romanshorn-Salmsach schlagen nun Manuel Wunderlin als neuen Berufsrichter vor, wie sie am Sonntagabend mitgeteilt haben.

Manuel Wunderlin, nominiert fürs Bezirksgericht Arbon. Bild: PD

Der 30-jährige Manuel Wunderlin ist in Egnach und Frauenfeld aufgewachsen, besuchte in Frauenfeld die Kantonsschule und studierte an der Uni Zürich Rechtswissenschaften. Danach arbeitete er in einer Weinfelder Anwaltskanzlei sowie als Praktikant am Bezirksgericht Frauenfeld und erwarb das Thurgauer Anwaltspatent. Nach einer Tätigkeit als ausserordentlicher Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Frauenfeld arbeitet Wunderlin seit 2020 als Gerichtsschreiber am Obergericht des Kantons Schaffhausen. Mit seiner Vorbildung und Erfahrung ist Wunderlin bestens qualifiziert für das Amt eines Berufsrichters, teilt die SP mit. (red)