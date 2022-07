Der Schwingerkönig bei den Armbrustschützen

Schweizerischer geht es nicht mehr: Schwingerkönig Nöldi Forrer mit der Armbrust. Bild: Michel Canonica (Neuwilen, 7. Juli 2022)

Am Donnerstagabend startete in Neuwilen das Eidgenössische Armbrustschützenfest mit einem Promi-Wettkampf. Schwingerkönig Arnold Forrer, Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig, Snowboard-Weltmeisterin Julie Zogg und der achtfache OL-Weltmeister Daniel Hubmann versuchten sich am ungewohnten Sportgerät.

Mit im Teambewerb waren auch die Regierungsrätin Monika Knill, Ehrenpräsidentin des Festes, und Regierungsrat Walter Schönholzer sowie seine Tochter Mara. Beides Profis im Umgang mit der Armbrust. Den humorvollen, dreiteiligen Wettkampf entschied am Ende das Duo Mara Schöhnholzer und Daniel Hubmann mit dem letzten Apfelschuss für sich. (ubr)