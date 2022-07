Homeoffice oder Büro: Lidl testet die freie Wahl des Arbeitsortes

Die Pandemie hat Homeoffice und mobiles Arbeiten von unterwegs salonfähig gemacht. Mittlerweile haben sich viele Büros wieder mehr oder weniger gefüllt. Einige Unternehmen aber überlassen es ganz ihren Mitarbeitenden, wo sie arbeiten möchten, wie zum Beispiel Lidl Schweiz oder Helvetia.

Leere Büros am Lidl-Hauptsitz in Weinfelden: Bald die Regel? Bild: PD

THG)In der Pandemie hat Homeoffice rasant an Bedeutung gewonnen. Mehr noch: Auch Arbeiten an einem anderen Ort als im Büro oder zu Hause hat an Bedeutung gewonnen, beispielsweise unterwegs im Zug oder in einem Café. Oder in einer Berghütte oder in der Badi. Der Detailhändler Lidl Schweiz startet nun ein Pilotprojekt: Er bietet im Rahmen eines Tests all seinen Verwaltungsangestellten ab sofort die Möglichkeit, 100 Prozent mobil zu arbeiten. Das Angebot ist freiwillig und richtet sich an rund 500 Mitarbeitende, wovon die meisten am Hauptsitz in Weinfelden beschäftigt sind. Insgesamt zählt Lidl Schweiz über 4500 Mitarbeitende. (Thg)