Laura Stoll ist die Thurgauerin des Tages und findet den Kanton «schmerzhaft schön»

Man kriegt die Menschen aus dem Thurgau, aber den Thurgau nicht aus den Menschen. Das gilt scheinbar auch für Slam-Poetin Lara Stoll. «Der Thurgau ist so schön, dass es fast ein bisschen wehtut», sagt sie in der Zeitschrift «Landliebe». Die 35-Jährige ist in Rheinklingen aufgewachsen. «Dort fühle ich mich, meinem alternativen Lebensentwurf zum Trotz, mitunter am allerwohlsten.»

Laura Stoll ist die Thurgauerin des Tages und lächelt in die Kamera. Bild: Valentin Hehli / MAN

Heute lebt sie in der Stadt Zürich. «So sehr ich grüne Abgeschiedenheit liebe, so sehr brauche ich die Stadt.» Zürich sei zwar furchtbar teuer und manchmal unfreundlich, doch habe auch wahnsinnig viel zu bieten. «Perfekt für mich als Künstlerin», sagt Stoll. Als Ausflugsziel empfiehlt sie dann ebenfalls eine Stadt, aber eine ganz kleine: «Stein am Rhein. Hier, wo der Untersee zum Rhein wird, die historische Altstadt zum Flanieren lädt.» Das Städtchen liegt zwar nicht im Thurgau, aber die Landidylle hört ja nicht an der Kantonsgrenze auf. (sju)