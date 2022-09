Thurgauer des Tages: Antonio Djakovic

Antonio Djakovic mit seinen EM-Silbermedaillen in Rom. Bild: Patrick B. Kraemer/Keystone

Mit zwei Silbermedaillen über 200 Meter und 400 Meter Freistil an den Schwimm-Europameisterschaften in Rom ist der Stern des 19-jährigen Schwimmers Antonio Djakovic aufgegangen. Talent und Ehrgeiz wurden dem in Münchwilen aufgewachsenen Athleten quasi in die Wiege gelegt. «Ich will so viele Medaillen haben wie du», sagte Djakovic gemäss «Blick» schon als Kind zu seinem Vater Goran, eins selbst Schwimmer, nach einem Besuch in dessen Medaillenkeller. Schon jetzt hat Djakovic junior dieses Ziel erreicht – und sein Trainer Pablo Kutscher weiss, wieso: «Er hat seine Bahn, er hat sein Training, das zieht er komplett durch. Das unterscheidet ihn von anderen Schwimmern.» Eines vergisst Djakovic trotz seines Fokus auf den Sport aber nicht. Im Moment seiner grössten Erfolge denkt er an seine Familie und sagt: «Ich bin dankbar, dass meine Eltern da sind. Es ist sehr emotional.» (ste)