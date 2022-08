Zirkus Stey: Verspäteter, aber gelungener Stey-Start in Diessenhofen

Der Zirkus Stey startet in seine diesjährige Tournee. Bild: Ernst Hunkeler

An diesem Wochenende ist der Zirkus Stey in Diessenhofen in seine diesjährige Tournée gestartet. Das jedoch mit etwas Verspätung, weil die ukrainischen Artisten aus bekannten Gründen ihr Land nicht verlassen konnten oder wollten. Nach der Premiere in Diessenhofen hat der Zirkus Stey Auftritte in Weinfelden, Wil, Uster und Volketswil auf dem Tourneeplan. Direktor Martin Stey ist aber guter Hoffnung ist, dass noch weitere Orte hinzukommen. (ehu)