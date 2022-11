Thurgau Sie tüfteln am Brennstoffe für die Zukunft Rennfahrzeuge und Oldtimer können mit synthetischen oder methanolbasierten Treibstoffen CO2-arm betrieben werden.

Vertieften sich in die Welt der synthetischen Treibstoffe: Jürg Hofer, Vorstandsmitglied und Organisator, die Referenten Albert Vollmer und Markus Hotz sowie Christian Ackermann. Bild: Martin Sinzig

Bereits seit längerem werde an synthetischen Brennstoffen geforscht, doch die breite Öffentlichkeit wisse noch wenig über die Möglichkeiten dieser neuen Technologie, erklärte der frühere Rennfahrer und Unternehmer Markus Hotz vor über 50 Gästen aus Oldtimerfachbetrieben aus der ganzen Schweiz.

Er war am 12. November gleichzeitig Gastgeber und Referent für den IgFS-Workshop, der dieses Jahr unter dem Titel «Treibstoffe der Zukunft» in Sulgen bei der Hotz Racing AG ausgerichtet wurde. Einfach tanken und fahren Synthetisches Benzin, das aus erneuerbaren, biogenen Stoffen hergestellt wird, wurde erstmals im August am Bergrennen von Oberhallau eingesetzt.

Zu 85 Prozent co2-neutral

Die Rennfahrer Marcel Fässler, Beni Hotz und Neel Jani hätten bei Demofahrten mit Rennsportwagen gezeigt, dass der neuartige Treibstoff problemlos und ohne mechanische Änderungen verwendet werden könne. Aber auch in normalen Strassenfahrzeugen funktioniere der sogenannte «drop in»-Brennstoff problemlos, berichtete Hotz von den Erfahrungen an einer dreitägigen Oldtimerrally in Italien.

Der nach zweijährigen Vorarbeiten erstmals verwendete Treibstoff entspreche den gültigen Normen, weise eine Oktanzahl von 97,8 auf, sei zu rund 85 Prozent CO2-neutral und könne ohne neue Tankstellen-Infrastruktur eingesetzt werden. Dasselbe gelte für die ab 2025 begrenzt erhältlichen, e-fuels, die mittels grünen Stroms durch Elektrolyse aus Wasserstoff hergestellt werden sollen. «Wir wollen nicht nur reden, sondern etwas tun», bekräftigte Hotz die Absichten der Projektgruppe.

Darin wirken unter anderem der Motorenbauer Mario Illien und autobau-Gründer Fredy Lienhard mit. Ähnliche Vorteile biete die synthetische Herstellung von Brennstoffen in Form von Methanol. Nachhaltig aus CO2, Wasser und Ökostrom produziert, biete sich dieser Stoff als neuer Energieträger für den gesamten Energiekreislauf an, schilderte Albert Vollmer, zuständig für diverse Patente bei der Silent-Power AG aus Cham. Die im Vergleich zu Wasserstoff einfache und deutlich günstigere Lagerung gehöre zu den grossen Vorteilen von Methanol. Klimaneutral könnten so Heizkessel, aber auch Ottomotoren angetrieben werden.