Thurgau Seit den 1960er-Jahren befindet sich die SP auf dem Rückzug Die SP Thurgau legte bei ihrer Mitgliederversammlung in Arbon den Fokus auf die Zukunft der Partei. Parteipräsidentin Marina Bruggmann will eine «Alternative zum bürgerlichen Einheitsbrei» bieten.

Der Historiker Walo Abegglen gibt Hinweise, wie die SP wieder Präsenz gewinnen kann. Judith Schuck

Am Dienstagabend besannen sich die Genossinnen und Genossen auf ihre Stärken und Grundwerte. Der erste Teil einer traktandenreichen Versammlung widmete sich «Zukunftsstrategien». Denn um den drängenden Fragen nach sozialer Gerechtigkeit mehr Gehör zu verschaffen, brauche es eine gewisse Anstrengung, waren sich die Anwesenden einig.

Eine Arbeitsgruppe setzte sich bereits seit dem Frühsommer 2021 damit auseinander, wie die Kantonalpartei erfolgreicher werden könnte. Walo Abegglen, ehemaliger Gemeinderat und Historiker, legte in seinem Bericht über die Ergebnisse dar, dass es seit den 1960ern einen stetigen Rückgang von SP-Politikern im Grossen Rat gab.

Um das Ruder wieder zu wenden, benötige es mehr Parteipräsenz. Er sieht ein Schlüsselproblem in der Vermittlung. Öffentlichkeitsarbeit müsse gefördert und gleichzeitig die parteiinterne Kommunikation verbessert werden:

«Grossratsfraktionen und die Präsidien bleiben Bannerträger der Partei.»

Gleichzeitig baue die SP auf ihren Mitgliedern auf und müsse diese so einbeziehen, wie es deren Interessen und Lebensphasen entsprechend angemessen ist: «Politisches Engagement soll eine Bereicherung sein und keine lästige Pflicht.» Das Thema politische Bildung solle ausserdem gefördert werden. «Wir wollen unseren Mitgliedern ein Orientierungswissen bieten, das Zusammenhänge sichtbar macht.»

Stratege: Stärke der SP liegt in ihrer Glaubwürdigkeit

In der Stadt Zürich habe sich bereits ein SP-Bildungsnetzwerk etabliert, berichtete Heinz Looser, der als Referent über die Zukunftsstrategien der SP Schweiz referierte. Looser ist im Parteivorstand der SP Stadt Zürich und arbeitet dort an zahlreichen Projekten mit, die sich der Zukunftsfähigkeit der Partei annehmen. «Dabei fragen wir uns immer wieder, wie wir Gesellschaft gestalten möchten», sagte Looser, ein gebürtiger Thurgauer.

Zentral für linke Politik sei es, mit den Menschen zu reden, ihre Probleme wahrzunehmen und dafür Lösungen vorzuschlagen. «Eine unserer Stärken gegenüber anderen Parteien ist unsere Glaubwürdigkeit. Wir werden nicht von Geldgebern finanziert.»

Die Präsidentin der SP Thurgau, Marina Bruggmann, sieht in diesen Ansätzen den Boden für die Zukunft der SP. Sie präsentierte das neu entwickelte Narrativ der SP Thurgau: Offenheit, Transparenz und Vielseitigkeit zählen darin zu den Werten der Partei. «Es braucht eine starke Alternative zum bürgerlichen Einheitsbrei der Thurgauer Politik.»

Ja zu mehr Tierwürde, zweimal Nein zu Reformen

Bei der Parolenfassung herrschte grosse Einigkeit. Raphael Zingg von den Grünen Thurgau stellte die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» vor. Dass es keine Massentierhaltung im Land gebe, sei eine widerlegte Mär. «Aber die Schweiz ist das weltweit einzige Land, das die Tierwürde in der Verfassung verankert hat. Die Initiative fordert nur, dass diese Würde nicht verletzt wird.»

In der Diskussion um die Initiative gehe häufig unter, dass die Betriebe nach Annahme 25 Jahre Zeit hätten, sich anzupassen. Die anwesenden Sozialdemokraten stimmten grossmehrheitlich für die Initiative.

Für die Reform der Verrechnungssteuer gab es ein einstimmiges Nein. Der ehemalige Kantonsrat Alexander Granato führte aus, dass eine Abschaffung der Verrechnungssteuer zu Steuerhinterziehung verlocke. Dass grosse Firmen abwanderten, wies er von der Hand: «Die Schweiz hat vergleichsweise schon tiefe Steuern und die Firmen kommen zu uns.»

SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher kam verspätet zur Versammlung, da sie auf einem Podium von IHK und FDP zum Thema AHV gesprochen hatte:

«Ihr könnt euch wohl vorstellen, wie die Stimmung dort war.»

Die Bürgerlichen hätten ihr als Pro-Argumentgegengehalten, dass jeder im Grunde flexibel über sein Rentenalter entscheiden könne.

Diese Behauptung schramme an der Realität vorbei. «Nur die, die es sich leisten können, können früher in Rente gehen», so Graf-Litscher. «Wer hier Ja sagt, öffnet Tür und Tor für eine Rentenaltererhöhung von 67.» Die SP stimmte grossmehrheitlich Nein.