Thurgau Regierung wehrt sich gegen Aufhebung der Gebühr für Bootsstationierungen Die seit 2016 eingetriebene Wassernutzungsgebühr gehörte zum Sanierungspaket der Kantonsfinanzen. Der Regierungsrat hält daran fest. Die Finanzaussichten seien auch heute nicht gut. Er sehe nicht ein, weshalb die Nutzung der öffentlichen Gewässer nichts kosten soll. Verglichen mit anderen Kantonen sei die Thurgauer Gebühr moderat.

Für einen Bootsparkplatz erhebt der Kanton eine Nutzungebühr. Donato Caspari

Für einen Bootsliegeplatz, sofern man einen ererbt oder ersessen hat, zahlt man nebst anderen Gebühren seit 2016 eine Nutzungsgebühr von drei Franken jährlich pro Quadratmeter Wasseroberfläche. Für einen Bojeplatz sind 150 Franken fällig.

Der Ermatinger SVP-Kantonsrat Martin Stuber, der sich schon gegen die Einführung der Wassernutzungsgebühr gewehrt hatte, hat im September eine parlamentarische Initiative zu ihrer Abschaffung lanciert. In seiner ablehnenden Stellungnahme erklärt der Regierungsrat:

«Die neuen Gebühreneinnahmen waren und sind ein Mosaikstein im Bemühen um eine langfristige Konsolidierung des Kantonshaushalts.»

Es treffe zwar zu, dass sich die Finanzlage des Kantons heute grundsätzlich anders präsentiere als noch vor fünf Jahren. Der Einnahmenverlust wäre wohl in der Gesamtschau tatsächlich zu verkraften. Ein Blick auf das beantragte Budget 2023 und die kommende Finanzplanperiode mache aber deutlich, dass in einem generell unsicheren Umfeld «auch künftig nicht ohne Not auf gerechtfertigte Einnahmen verzichtet werden soll». Eine Abschaffung der Verleihungsgebühren lehnt der Regierungsrat daher schon aus grundsätzlichen finanzpolitischen Überlegungen ab.

Bauern zahlen ebenfalls für Wassernutzung

Ausserdem stehe das öffentliche Gewässer unter der Hoheit des Kantons; die Wassernutzungsgebühr sei mit Baurechtszinsen zu vergleichen. Die entsprechenden Flächen würden der Allgemeinheit entzogen:

«Es erscheint richtig, dass als Gegenleistung für dieses Privileg Nutzungsgebühren zu bezahlen sind, die in die Staatskasse fliessen und damit die Allgemeinheit entlasten.»

Mit der Abschaffung der Wassernutzungsgebühr würde laut Regierungsrat eine Ungleichheit gegenüber andern Konzessionsnehmern geschaffen:

«Es ist kaum zu begründen, warum Landwirtschaft, Gewerbe oder Industrie für Wasserentnahmen kantonale Gebühren zu entrichten haben, die Nutzerinnen oder Nutzer von Wasserliegeplätzen aber nicht.»

Dasselbe gelte für die thermische Nutzung von Wasser, die Wasserkraftnutzung sowie für Eigentümer von Seeuferparzellen, deren Bauten und Anlagen im Hochwasserprofil des Bodensees liegen.

Ebenfalls eine Nutzungsgebühr für die Bootsstationierung erheben die Kantone Bern, Luzern, Schaffhausen, St.Gallen, Tessin, Waadt, Fribourg, Zug und Zürich. Ein genauer Vergleich sei nicht möglich; festgehalten werden könne, dass der Thurgauer Ansatz moderat sei.

Bei der Einführung bereits halbiert

Der Regierungsrat erinnert daran, dass die Wassernutzungsgebühr seinerzeit in der vorberatenden Kommission intensiv und kontrovers diskutiert wurde. Am Ende sei ein Kompromiss gefunden worden, der die vom Regierungsrat beantragten Gebührensätze halbiert habe.

Dem Gesetzgeber sei bewusst gewesen, dass sich für eine Übergangszeit unterschiedliche Belastungen der Konzessionsnehmer ergeben können. Die meisten Konzessionen stammen aus den 1980er- und 1990er-Jahren mit einer Laufzeit von 50 Jahren. Zu Beginn des Jahrtausends seien sie auf 25 Jahre befristet worden. Eine Gleichstellung aller Konzessionsnehmer werde daher noch zwei bis drei Jahrzehnte dauern.