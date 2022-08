Thurgau Pläne an die Wand gefahren: Der Kanton muss seine Strassenkilometer behalten Der Thurgauer Regierungsrat ist mit seiner Idee, einen Drittel des kantonalen Strassennetzes an die Gemeinden abzutreten, im Parlament auf Kollisionskurs geraten. Das Vorhaben scheitert. Dennoch sollen die Gemeinden mehr Geld aus den Einnahmen der Strassensteuern erhalten.

SVP-Kantonsrat Hans Eschenmoser, Präsident der vorberatenden Kommission. Andrea Tina Stalder

Der Fünfer und das Weggli geht an die Gemeinden. Ursprünglich plante der Thurgau, rund 200 Kilometer des Kantonsstrassennetzes an sie abzutreten, ihnen den Unterhalt zu überlassen. Dafür sollen sie aus dem Topf der Strassenverkehrssteuern mehr Geld erhalten, ihr Anteil von aktuell 15 auf 23 Prozent erhöht werden. Doch es sollte anders kommen: Die Thurgauer Politik hat einen andern Plan: Die Gemeinden sollen keine zusätzlichen Strassen übernehmen müssen. Und dennoch soll das zusätzliche Geld ihnen zufliessen.

Denn auf dem politischen Parkett geriet der Plan des Kantons auf Kollisionskurs. Bereits die vorberatende Kommission strich das geplante Abtreten von fast einem Drittel des kantonalen Strassennetzes an die Gemeinden aus der Vorlage. Diese Haltung vertrat am Mittwoch im Rathaus Frauenfeld auch das Parlament. Eine Abstimmung findet zwar erst an einer folgenden Sitzung statt. Doch die Meinungen sind bereits gemacht, wie die Debatte des Grossen Rats verdeutlichte.

Entlastung der Gemeindefinanzen

Gemäss Hans Eschenmoser (SVP, Weinfelden), Präsident der vorberatenden Kommission, lassen sich die zusätzlichen Beiträge an die Gemeinden jährlich auf rund fünf Millionen Franken beziffern. Eine Übernahme von Strassenkilometern wäre für besonders betroffene Dörfer dennoch ein grosses Verlustgeschäft geworden. Eschenmoser verdeutlichte am Rednerpult im Parlament, weshalb sich seine Kommission gegen diese Netzbereinigung des Kantons ausgesprochen hat:

«Die an die Gemeinden fallenden Lasten und ihre finanziellen Auswirkungen sind für sie nicht tragbar.»

Kein grünes Licht im Grossen Rat

Sämtliche Fraktionen reihten sich auf der Seite Eschenmosers und somit der vorberatenden Kommission ein. «Wir wollen kein Abtreten an die Gemeinden ohne deren Zustimmung», erklärte etwa Franz Eugster aus Bischofszell im Namen der Mitte/EVP-Fraktion. Die Gemeinden seien nicht als Verhandlungspartner auf Augenhöhe ins Vorhaben eingebunden worden, kritisierte Gabriel Macedo (Amriswil) im Namen der FDP. Der höhere Anteil aus der Strassenverkehrssteuer zu ihren Gunsten sei auch so gerechtfertigt, da die Gemeinden ihren kostspieligen Strassenunterhalt fast ausschliesslich aus den ordentlichen Steuereinnahmen finanzieren müssten, während der Kanton ihn hauptsächlich aus den Strassenverkehrssteuern bezahle.

Auch SVP, SP, GLP und EDU signalisierten, dass sie sich mit dem Vorschlag der Kommission einverstanden erklärten. Unzufriedener zeigten sich die Grünen. Sie vermissten in der Vorlage den Langsamverkehr. Es gelte das Umsatteln auf den Velosattel, anstatt weiterhin aufs falsche Pferd, den Individualverkehr, zu setzen, sagte Karin Bétrisey (Grüne, Kesswil). Die Grünen lehnten gar Eintreten auf die Gesetzesänderung mit dem Herzstück der Strassenabtretungen ab, blieben mit dieser Haltung jedoch alleine.

Das Thema hat sich erledigt

Wie deutlich das Verdikt des Parlaments war, konnte an der Reaktion des Regierungsrats abgelesen werden. Dominik Diezi, Vorsteher des Departements für Bau und Umwelt, hatte der Diskussion letztlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Für ihn sei das Thema erledigt.

«Wir haben die Botschaft verstanden.»

Der Kanton werde sich somit nicht von sich aus weiter bemühen, Kantonsstrassen an Gemeinden abzutreten.